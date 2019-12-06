"Зенит" с крупным счетом обыграл "Динамо" в матче чемпионата России по футболу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Футболисты петербургского "Зенита" обыграли московское "Динамо" со счетом 3:0 в домашнем матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Голы забили Сердар Азмун (6-я минута), Бранислав Иванович (35) и Артем Дзюба (45+1). Дзюба забил 11-й гол в 19 матчах и вышел на первое место по этому показателю, опередив форвардов Элдора Шомуродова ("Ростов") и Александра Соболева ("Крылья Советов"), в активе которых по 10 мячей.
На 40-й минуте матча фанаты обеих команд провели акцию протеста, в результате которой большая часть активных болельщиков покинула трибуны. 1 декабря перед матчем между "Зенитом" и московским "Спартаком" были задержаны, как сообщал ТАСС источник в правоохранительных органах, около 90 футбольных фанатов за мелкое хулиганство, большинство из них поддерживали "Спартак". После этого организация болельщиков московской команды "Фратрия" призвала фанатов клубов Российской премьер-лиги покинуть трибуны на 30-й минуте каждого матча 19-го тура.
"Динамо" потерпело первое поражение с момента отставки Дмитрия Хохлова с поста главного тренера (5 октября), на данный момент команду возглавляет Кирилл Новиков. Беспроигрышная серия московского клуба составляла шесть матчей (четыре победы и две ничьи).
Перед началом матча в центре поля был растянут баннер с надписью "Спорт - норма жизни". 4 декабря министр спорта РФ Павел Колобков заявил о намерении подписать соглашение с Российским футбольным союзом о совместной организации массовых футбольных мероприятий. Федеральный проект "Спорт - норма жизни" предполагает создание условий для занятий физической культурой для всех категорий населения, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта; создание центров тестирования Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), повышение квалификации работников спорта.
"Зенит" занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков в 19 матчах, "Динамо" идет седьмым, имея в активе 24 очка после 19 встреч. В 20-м туре, который пройдет весной 2020 года, "Зенит" на домашнем поле встретится с московским "Локомотивом", "Динамо" примет "Спартак". 10 декабря "Зенит" на выезде сыграет с португальской "Бенфикой" в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|19
|14
|3
|2
|37-9
|45
|2
|Локомотив
|19
|10
|4
|5
|28-24
|34
|3
|Краснодар
|18
|9
|7
|2
|32-19
|34
|4
|ЦСКА
|18
|10
|3
|5
|25-17
|33
|5
|Ростов
|18
|9
|4
|5
|30-27
|31
|6
|Арсенал
|19
|7
|4
|8
|23-23
|25
|7
|Динамо
|19
|6
|6
|7
|16-21
|24
|8
|Уфа
|18
|5
|7
|6
|15-17
|22
|9
|Спартак
|18
|6
|4
|8
|18-17
|22
|10
|Урал
|18
|5
|6
|7
|21-29
|21
|11
|Ахмат
|18
|4
|7
|7
|13-23
|19
|12
|Оренбург
|17
|5
|4
|8
|21-24
|19
|13
|Крылья Советов
|18
|5
|3
|10
|18-22
|18
|14
|Рубин
|18
|4
|6
|8
|10-20
|18
|15
|Тамбов
|18
|5
|3
|10
|20-26
|18
|16
|Сочи
|17
|3
|5
|9
|15-24
|14