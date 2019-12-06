"Зенит" с крупным счетом обыграл "Динамо" в матче чемпионата России по футболу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Футболисты петербургского "Зенита" обыграли московское "Динамо" со счетом 3:0 в домашнем матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Голы забили Сердар Азмун (6-я минута), Бранислав Иванович (35) и Артем Дзюба (45+1). Дзюба забил 11-й гол в 19 матчах и вышел на первое место по этому показателю, опередив форвардов Элдора Шомуродова ("Ростов") и Александра Соболева ("Крылья Советов"), в активе которых по 10 мячей.

На 40-й минуте матча фанаты обеих команд провели акцию протеста, в результате которой большая часть активных болельщиков покинула трибуны. 1 декабря перед матчем между "Зенитом" и московским "Спартаком" были задержаны, как сообщал ТАСС источник в правоохранительных органах, около 90 футбольных фанатов за мелкое хулиганство, большинство из них поддерживали "Спартак". После этого организация болельщиков московской команды "Фратрия" призвала фанатов клубов Российской премьер-лиги покинуть трибуны на 30-й минуте каждого матча 19-го тура.

"Динамо" потерпело первое поражение с момента отставки Дмитрия Хохлова с поста главного тренера (5 октября), на данный момент команду возглавляет Кирилл Новиков. Беспроигрышная серия московского клуба составляла шесть матчей (четыре победы и две ничьи).

Перед началом матча в центре поля был растянут баннер с надписью "Спорт - норма жизни". 4 декабря министр спорта РФ Павел Колобков заявил о намерении подписать соглашение с Российским футбольным союзом о совместной организации массовых футбольных мероприятий. Федеральный проект "Спорт - норма жизни" предполагает создание условий для занятий физической культурой для всех категорий населения, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта; создание центров тестирования Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), повышение квалификации работников спорта.

"Зенит" занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков в 19 матчах, "Динамо" идет седьмым, имея в активе 24 очка после 19 встреч. В 20-м туре, который пройдет весной 2020 года, "Зенит" на домашнем поле встретится с московским "Локомотивом", "Динамо" примет "Спартак". 10 декабря "Зенит" на выезде сыграет с португальской "Бенфикой" в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов.