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Еврокубки

"Химки" проиграли "Барселоне" в домашнем матче Евролиги

Встреча завершилась со счетом 94:102
Описание
© Антон Новодережкин/ТАСС

МЫТИЩИ /Московская область/, 6 декабря. /ТАСС/. Подмосковный баскетбольный клуб "Химки" уступил испанской "Барселоне" со счетом 94:102 в домашнем матче 12-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча прошла в присутствии 6246 зрителей.

Самым результативным игроком встречи стал испанский форвард черногорского происхождения Никола Миротич, набравший 28 очков. У "Химок" больше всех очков набрал защитник Алексей Швед (23).

"Химки" потерпели четвертое поражение подряд и занимают восьмое место в турнирной таблице, имея в активе шесть побед в 12 матчах. "Барселона" идет второй, одержав девять побед и потерпев три поражения.

В следующем матче "Химки" 12 декабря на домашней площадке встретятся с немецкой "Альбой".

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