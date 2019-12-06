Поветкин поспорит за звание претендента на титул чемпиона мира WBA в бою с Хантером

ЭР-РИЯД /Саудовская Аравия/, 7 декабря. /ТАСС/. Бывший регулярный чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе россиянин Александр Поветкин имеет шанс спустя шесть лет после потери титула стать обязательным претендентом на пояс. Спортсмен проведет поединок в Саудовской Аравии против американца Майкла Хантера.

Поветкин владел регулярным поясом WBA с 2011 по 2013 год, проведя четыре защиты и расставшись с титулом после поражения от украинца Владимира Кличко. Позже россиянин еще раз боролся за пояса по трем престижным версиям, проиграв в сентябре прошлого года британцу Энтони Джошуа техническим нокаутом в седьмом раунде.

После этого Поветкин перенес операцию на обоих локтях и вернулся на ринг спустя 11 месяцев. В августе текущего года он выиграл у британца Хьюи Фьюри решением судей.

Для 40-летнего Поветкина, в активе которого 35 побед (24 нокаутом) и два поражения, поединок с Хантером будет, вероятно, одной из последних попыток в карьере продолжить борьбу за титул чемпиона мира. Сейчас он занимает пятое место в рейтинге WBA. Его соперник находится на шестой строчке.

Победитель двух россиян

В послужном списке 31-летнего Хантера 18 побед (12 нокаутом) и одно поражение. Сначала американец выступал на профессиональном ринге в весовой категории до 90,71 кг, в которой дошел до поединка за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO). В апреле 2017 года Хантер проиграл украинцу Александру Усику и принял решение перейти в супертяжелый вес.

В этой категории американец провел шесть поединков, выиграв во всех, четыре раза бои заканчивались досрочно. При этом он победил двух россиян - Александра Устинова техническим нокаутом в девятом раунде и Сергея Кузьмина решением судей. Кузьмин дал в прессе совет Поветкину действовать против Хантера атаками из трех-четырех ударов, что он слишком поздно понял во время своего поединка с американцем. Также россиянин назвал Хантера "скользким" боксером.

Поветкин будет рассчитывать на взрывную мощь и выход на ближнюю дистанцию, где сможет провести комбинации. Однако россиянину уже 40 лет, возраст сказывается на его скорости и выносливости, особенно во второй половине поединка. Из последних пяти боев Поветкин только один выиграл досрочно, в трех проведя все запланированные раунды.

Хантер после перехода в супертяжелый вес получил преимущество в скорости над малоподвижными соперниками. Будет у него это преимущество и в поединке с Поветкиным. Американец больше россиянина передвигается по рингу и действует активнее, Хантер очень вынослив и способен в одном темпе провести все 12 раундов, чего не скажешь о Поветкине. Именно Хантер считается фаворитом поединка - букмекерские конторы оценивают его победу коэффициентом около 1.50.

Поясом суперчемпиона мира WBA владеет мексиканец Энди Руис, регулярного чемпиона - Мануэль Чарр из Германии, временного чемпиона - американец Тревор Брайан. Поединок Поветкина и Хантера пройдет на турнире, главным событием которого станет реванш между обладателем трех титулов чемпиона мира по престижным версиям в супертяжелом весе Руисом и Джошуа.