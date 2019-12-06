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Финал Гран-при по фигурному катанию

Бойкова и Козловский не смогли объяснить неудачу в произвольной программе финала Гран-при

Россияне заняли четвертое место
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТУРИН /Италия/, 7 декабря. /ТАСС/. Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, выступающие в парном катании, не смогли найти объяснение неудачному прокату произвольной программы в финале Гран-при в Турине. Об этом они сообщили журналистам.

Бойкова и Козловский, шедшие вторыми после короткого проката, допустили ряд ошибок и с суммарным результатом 201,84 балла стали четвертыми.

"Правда, будем анализировать после, прокат вышел неудачным, суетным, но это спорт, - сказал Козловский. - Случается всякое. Будем стараться, чтобы больше такого не случалось, будем работать. Не могу сказать, что мы перегорели, сейчас тяжело сказать на эмоциях, что конкретно произошло".

Бойкова и Козловский впервые в карьере пробились в финал Гран-при. В прошлом сезоне они завоевали бронзу чемпионата Европы в Минске.

Теги
Финал Гран-при по фигурному катанию
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