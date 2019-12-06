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Финал Гран-при по фигурному катанию

Фигуристы Мишина и Галлямов не ожидали, что станут третьими в финале Гран-при

После короткой программы россияне шли четвертыми
Анастасия Мишина и Александр Галлямов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Анастасия Мишина и Александр Галлямов
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТУРИН /Италия/, 7 декабря. /ТАСС/. Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов не ожидали, что смогут занять третье место в финале Гран-при в Турине. Об этом спортсмены сообщили на пресс-конференции.

После короткой программы фигуристы, для которых нынешний сезон стал первым на взрослом уровне, шли четвертыми. В произвольной программе Мишина и Галлямов допустили несколько ошибок, однако это не помешало им подняться на третью позицию (203,13 балла).

"Сегодня мы катались неплохо, но не идеально, - сказала Мишина. - После нашей программы мы увидели оценки, и они не были высокими, мы не думали, что станем третьими, полагали, что будем четвертыми или пятыми. Интересный факт - мы набрали больше баллов, чем на предыдущем старте. Хотя тогда откатались лучше".

"После проката произвольной программы, если честно, я уже переоделся и шел смотреть остальные пары, мы смотрели вместе с моим тренером одиночного катания Кириллом Давыденко последнюю и предпоследнюю пару, и это (итоговые оценки) вызвало настоящее удивление, - добавил Галлямов. - И мне сказали, чтобы я переодевался на награждение, пришлось заново переодеваться". 

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