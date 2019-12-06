Блистательная Загитова и рекордсменка Косторная. Финал Гран-при близится к кульминации

ТУРИН /Италия/, 7 декабря. /ТАСС/. Второй соревновательный день финала Гран-при по фигурному катанию в Турине ознаменовался для сборной России сразу тремя медалями - золотом Камилы Валиевой и бронзой Дарьи Усачевой в юниорском женском катании, а также бронзой Анастасии Мишиной и Александра Галлямова в соревнованиях взрослых спортивных пар. После первой половины дня, которая целиком была посвящена юниорским соревнованиям, настал черед и взрослых стартов. Первыми на льду появились танцевальные дуэты. Честь открывать разминку выпала россиянам Александре Степановой и Ивану Букину. Их прокат не получился безошибочным - спортсмены получили свои худшие оценки в сезоне в данном сегменте (81,14 балла) и занимают пятое место после ритм-танца. Но при этом спортсмены остались довольны, что в этот раз у них не возникло никаких проблем с костюмами, что неоднократно случалось на этапах серии. "Хорошо прокатали, наконец-то проехали без каких-либо казусов, - сказала Степанова. - Когда вышли со льда, нас порадовала оценка тренеров. Они сказали, что мы молодцы, прокатали с эмоциями, эта похвала очень много значит для нас, потому что они знают наши возможности". Виктория Синицина и Никита Кацалапов также получили непривычно низкие оценки - 81,51 балла (четвертое место). В ходе выступления Кацалапов оступился на дорожке шагов, однако далее фигуристы ошибок не допускали. По крайней мере, так казалось и зрителям, и самим спортсменам.

"Впечатления очень хорошие, я сделал помарку на твиззле в дорожке, но устоял, - поделился эмоциями Кацалапов. - Понимал, что дорожка, скорее всего, "слетит", но это не подкосило ни в коем случае, доехали до конца с настроением. Но посмотрели потом оценки и расстроились, а самое главное - посмотрели на уровни, почти на всем, кроме твиззлов и поддержки, получили очень низкие уровни, присутствует недопонимание и расстройство. Завтра будем кататься на максимум, мы уже через многое прошли, нас не сломать". Абсолютные мировые рекордсмены французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон считались фаворитами этих соревнований, однако и им не удалось скрыться от суровости судей. Их прокат арбитры оценили на 83,83 балла, и теперь они лишь на самую малость опережают идущих вторыми американцев Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью (82,72), а также Мэдисон Чок и Эвана Бэйтса (81,67). Даже Кацалапов, который вместе с Синициной в момент объявления оценок французов общался с журналистами, удивился излишне строгому судейству. Трусова опробовала тройной аксель, Лью болела за Загитову Во взрослом женском одиночном катании события наслаивались одно на другое. Причем не только в пятницу, а с самого первого дня финала, еще до старта соревновательной части. Дебютантки взрослого сезона 15-летние Александра Трусова и Анна Щербакова на тренировках дразнили болельщиков "обновками" - новыми четверными прыжками, а первая - еще и тройным акселем. В заявке фигуристок на короткую и произвольную программы этих элементов не было, так что оставалось лишь гадать - будет или нет в прокате. В пятницу ответ был дан только по поводу акселя Трусовой. Фигуристка попыталась выполнить этот элемент, но он завершился падением. Она набрала за короткую программу лишь 71,45 балла и занимает пятое место. Однако в микст-зону для общения с журналистами Трусова вышла совершенно счастливой: "Настроение у меня хорошее, я попробовала аксель и достаточно хорошо его сделала, упала, но буду работать, не жалею, что рискнула, рисковала всегда и буду дальше, если бы не рисковала, не было бы всего этого". Щербакова не смогла бы продемонстрировать четверной флип в пятницу в любом случае, ведь Международный союз конькобежцев (ISU) запрещает исполнять прыжки в четыре оборота в короткой программе у женщин. Ее короткий прокат получился безукоризненным даже без ультра-си элементов, и наградой за это стали лучшие баллы за данный сегмент во взрослой карьере (78,27) и третье место. Фигуристка отметила, что не против включения четверных в короткую программу. "Конечно, если у меня это получается (четверные прыжки - прим. ТАСС), я была бы не против показать это еще и в короткой программе, но пока правила такие, и надо им следовать", - сказала Щербакова.

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"Сегодня я довольна не только прокатом, но и днем, довольно хорошо прошли тренировки, - продолжила фигуристка. - Я смогла спокойно настроиться на прокат, рада, что получилось, тренеры довольны. Над короткой программой мы очень много работали, тут должно быть все вычищено, чтобы не терять баллы. Я рада, что смогла показать результат работы". Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова откатала короткую программу, как в последний раз, - вдохновенно и уверенно. А к огромной армии болельщиков 17-летней россиянки на трибунах присоединилась даже американка Алиса Лью, ставшая ранее в пятницу второй среди юниорок. Загитова набрала 79,60 балла и стала второй. "Сегодня у меня был адреналин, которого я так долго ждала - ноги чуть-чуть потрясывало, это хорошо, - рассказала Загитова после проката. - Когда его нет - это не очень хорошо, и когда много - тоже нехорошо, поэтому надо находить середину. Если его вообще нет, ты становишься вялым". Косторная установила рекорд, пары срывали программы Но главным событием короткой программы у девушек стал мировой рекорд 16-летней россиянки Алены Косторной. Фигуристка чисто выполнила все элементы, включая уже ставший коронным тройной аксель, и набрала 85,45 балла, превзойдя собственный же лучший результат (85,04). "Ощущения те же, что и раньше, - делать свое и смотреть, что поставят судьи, - сказала Косторная. - Я не особо обращаю внимание [на рекорд], однажды я его уже поставила и теперь стараюсь совершенствоваться, изначально тренеры настраивали на то, что будет чуть поменьше [баллов], и когда оказалось побольше, это была неожиданность". Закрывали соревновательную программу в пятницу спортивные пары. И закрывали, надо сказать, не слишком удачно, причем все сразу. Сильнейшие пары, катавшиеся в заключительной разминке, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский и даже абсолютные мировые рекордсмены китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун срывали элемент за элементом. Впрочем, неудачная произвольная программа не помешала последним впервые в карьере завоевать золото финала Гран-при (211,69), второй китайской паре Чэн Пэн и Цзинь Ян уехать из Турина с серебром (204,27), а дебютантам взрослого уровня россиянам Мишиной и Галлямову - с бронзой (203,13).

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