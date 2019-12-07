{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

"Ванкувер" отправил российского хоккеиста Голдобина в фарм-клуб

Нападающий провел в текущем сезоне НХЛ один матч
Николай Голдобин AP Photo/Ross D. Franklin
Описание
Николай Голдобин
© AP Photo/Ross D. Franklin

ТАСС, 7 декабря. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Ванкувер" отправил российского нападающего Николая Голдобина в команду Американской хоккейной лиги (АХЛ) "Ютика Кометс". Об этом сообщает пресс-служба "Ванкувера".

Голдобин начал текущий сезон "Ютике". Нападающий провел 18 матчей и набрал 20 (8 шайб + 12 передач) очков. В ноябре "Ванкувер" вызвал россиянина в НХЛ, однако Голдобин вышел на лед только в одном матче - 27 ноября против "Питтсбурга". Он провел на площадке 8 минут 37 секунд и не смог отметиться результативными действиями.

Форвард отыграл в прошлом сезоне 63 матча в регулярном чемпионате, набрав 27 (7+20) очков. Всего на его счету 125 встреч и 46 (19+27) баллов за результативность в НХЛ. Голдобин был выбран "Сан-Хосе" в первом раунде под общим 27-м номером на драфте НХЛ в 2014 году, зимой 2017 года его обменяли в "Ванкувер". В сентябре текущего года 24-летний хоккеист подписал с командой контракт на один сезон.

В России Голдобин выступал за клуб Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) "Русские Витязи". В составе молодежной сборной России (до 20 лет) он стал серебряным призером чемпионата мира в 2015 году.

Реклама на ТАСС
Финал Гран-при по фигурному катанию
Блистательная Загитова и рекордсменка Косторная. Финал Гран-при близится к кульминации
В пятницу россиянки заняли три первых места в короткой программе у одиночниц
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС