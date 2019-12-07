"Ванкувер" отправил российского хоккеиста Голдобина в фарм-клуб

ТАСС, 7 декабря. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Ванкувер" отправил российского нападающего Николая Голдобина в команду Американской хоккейной лиги (АХЛ) "Ютика Кометс". Об этом сообщает пресс-служба "Ванкувера".

Голдобин начал текущий сезон "Ютике". Нападающий провел 18 матчей и набрал 20 (8 шайб + 12 передач) очков. В ноябре "Ванкувер" вызвал россиянина в НХЛ, однако Голдобин вышел на лед только в одном матче - 27 ноября против "Питтсбурга". Он провел на площадке 8 минут 37 секунд и не смог отметиться результативными действиями.

Форвард отыграл в прошлом сезоне 63 матча в регулярном чемпионате, набрав 27 (7+20) очков. Всего на его счету 125 встреч и 46 (19+27) баллов за результативность в НХЛ. Голдобин был выбран "Сан-Хосе" в первом раунде под общим 27-м номером на драфте НХЛ в 2014 году, зимой 2017 года его обменяли в "Ванкувер". В сентябре текущего года 24-летний хоккеист подписал с командой контракт на один сезон.

В России Голдобин выступал за клуб Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) "Русские Витязи". В составе молодежной сборной России (до 20 лет) он стал серебряным призером чемпионата мира в 2015 году.