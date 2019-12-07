Гендиректор ФК "Уфа" назвал хорошим результатом промежуточное седьмое место в РПЛ

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Седьмое место, которое занимает футбольный клуб "Уфа" в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) перед началом зимней паузы, стоит считать хорошим результатом. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор клуба Шамиль Газизов.

"Уфа" в субботу на выезде обыграла "Ахмат" (1:0) в матче 19-го тура РПЛ. На зимнюю паузу команда из столицы Башкортостана уходит, набрав 25 очков и занимая седьмое место.

"Мы набрали 25 очков - это очень хорошо, последние две победы одержали на выезде, - сказал Газизов. - Сегодня была очень тяжелая игра - забили довольно-таки быстрый гол, а потом отдали инициативу сопернику, но полностью контролировали ход матча. Спасибо болельщикам, которые сюда приехали поддержать нас, их было слышно; поздравляю их с тем, что команда уходит на перерыв достойно, на хорошем месте. Пока не будем ничего говорить [о целях "Уфы" на сезон], сейчас надо пережить победу, порадоваться - потом уже будем говорить обо всем".

"У нас все хорошо, у нас достойный бюджет для того, чтобы хорошо работать и показывать хороший результат. Работа [по продлению контрактов с игроками, чьи соглашения истекают] ведется - мы и летом переговорили, и осенью", - добавил гендиректор "Уфы".

На вопрос о том, есть ли у клуба позиции, которые "Уфа" хочет укрепить, Газизов ответил: "Скажу так, пока надо порадоваться победе - уже во время перерыва будем делать какие-то выводы. Сейчас, после победы, это тяжело. Мы очень хорошо отработали эту часть чемпионата и выходим в отпуск в хорошем настроении".

"Интерес к игрокам "Уфы" есть"

Гендиректор клуба из столицы Башкортостана подтвердил, что тенденция по интересу ведущих клубов РПЛ к игрокам его команды сохраняется. Ранее из "Уфы" в ЦСКА перешли полузащитник Иван Обляков и защитник Игорь Дивеев, а в "Зенит" - игрок обороны Даниил Круговой.

"Озвучивать я пока не хотел бы, но интерес к определенным игрокам есть. Причем не только российским, но и иностранным, - сказал Газизов. - То, что кто-то может покинуть команду, - может случиться. Интерес к Йонуцу Неделчару? Под этими слухами почва есть, но конкретно говорить об этом пока рано - если будут предметные моменты, тогда я озвучу".

В 19 матчах "Уфа" одержала шесть побед, семь раз сыграла вничью и потерпела шесть поражений. В 20-м туре, который пройдет в марте 2020 года, команда под руководством Вадима Евсеева на выезде сыграет против занимающего второе место "Краснодара".