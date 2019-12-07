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Финал Гран-при по фигурному катанию

Степанова и Букин не поняли причины низких оценок за произвольную программу на Гран-при

Российские фигуристы получили за произвольную программу 123,74 балла, в сумме - 204,88 балла

ТУРИН /Италия/, 7 декабря. /ТАСС/. Российские танцоры Александра Степанова и Иван Букин наслаждались выступлением в произвольной программе финала Гран-при по фигурному катанию в Турине, однако не поняли, за что получили невысокие оценки. Об этом фигуристы рассказали после выступления.

Степанова и Букин получили за произвольную программу 123,74 балла, в сумме - 204,88 балла.

"Мы только мельком видели протоколы и пока не знаем, что сказать", - сказал Букин.

"Чувства смешанные - каталось достаточно легко, не было сильной усталости, с которой нам пришлось бороться, выступая на этапе в Лас-Вегасе, мы наслаждались катанием, - рассказала Степанова. - Надо разобраться с тренерами, посмотреть, спросить - очень непонятно, никогда такого не получали, самим интересно".

Спортсмены после выступления отметили, что итальянская публика напомнила им российскую. "Здесь такой хороший лед и публика, мы как будто выступали в России, как будто зал был русским", - отметила Степанова.

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Финал Гран-при по фигурному катанию
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