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Бокс
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Поветкин не сумел стать претендентом на титул WBA, завершив вничью бой с Хантером

Один судья отдал победу россиянину, второй американцу, третий поставил ничейные оценки
Майкл Хантер и Александр Поветкин Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Майкл Хантер и Александр Поветкин
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ЭД-ДИРЪИЯ /Саудовская Аравия/, 8 декабря. /ТАСС/. Россиянин Александр Поветкин не сумел стать обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелой весовой категории. 12-раундовый поединок, прошедший в Эд-Диръии, пригороде Эр-Рияда в Саудовской Аравии, между Поветкиным и американцем Майклом Хантером завершился вничью.

Один судья отдал победу Поветкину - 115:113, второй - Хантеру (115:113), третий поставил ничейные оценки - 114:114. В активе 40-летнего Поветкина теперь 35 побед (24 нокаутом), два поражения и одна ничья. До боя он занимал пятое место в рейтинге WBA, его соперник - шестое.

Американец активно начал поединок и в течение минуты много атаковал, россиянин, казалось, был не готов к такому началу и пропустил немало ударов. Затем темп спал, но в целом американец в первом раунде действовал активнее Поветкина. Хантер пользовался преимуществом в длине рук и часто использовал джеб (прямой удар левой для боксера-правши).

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Во втором раунде Хантеру удалось потрясти Поветкина, который едва не упал, опрокинувшись на канаты. Но в концовке россиянину удалось нанести ответ, и уже американца несколько потрясло после удара. Следующие два раунда прошли в более-менее равной борьбе, а в пятом Поветкин благодаря многоударной комбинации потряс Хантера, которого от падения спасли канаты. Перед поединком другой российский боксер, Сергей Кузьмин, встречавшийся с Хантером и проигравший по очкам, в прессе советовал Поветкину использовать комбинацию из трех-четырех ударов, которая как раз и оказалась эффективной в пятом раунде, но в дальнейшем у россиянина это больше не получалось.

Вторая половина поединка прошла в спокойном темпе практически в равной борьбе, за исключением 11-го раунда, когда Хантеру удались несколько точных ударов, которые потрясли Поветкина. В заключительном раунде ни у кого из боксеров не хватило сил завершить поединок досрочно, оба казались измотанными, россиянин попытался провести многоударную комбинацию, но едва не упал от недостатка сил. В итоге арбитры присудили ничью.

Хантер не сумел победить третьего россиянина в карьере

Поветкин владел регулярным поясом WBA с 2011 по 2013 год, проведя четыре защиты и расставшись с титулом после поражения от украинца Владимира Кличко. Позднее россиянин еще раз боролся за пояса по трем престижным версиям, проиграв в сентябре 2018 года британцу Энтони Джошуа техническим нокаутом в седьмом раунде.

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После этого Поветкин перенес операцию на обоих локтях и вернулся на ринг спустя 11 месяцев. В августе текущего года он выиграл у британца Хьюи Фьюри решением судей.

В послужном списке Хантера 18 побед (12 нокаутом), одно поражение, одна ничья. Сначала американец выступал на профессиональном ринге в весовой категории до 90,71 кг, в которой дошел до поединка за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO). В апреле 2017 года Хантер проиграл украинцу Александру Усику и принял решение перейти в супертяжелый вес.

В этой категории американец впервые не сумел выиграть после шести побед (четыре - досрочно). При этом он победил двух россиян - Александра Устинова техническим нокаутом в девятом раунде и Сергея Кузьмина решением судей.

Поясом суперчемпиона мира WBA владеет американец Энди Руис, регулярного чемпиона - Мануэль Чарр из Германии, временного чемпиона - американец Тревор Брайан.

Поединок Поветкина и Хантера прошел на турнире, главным событием которого станет реванш между обладателем трех титулов чемпиона мира по престижным версиям в супертяжелом весе Руисом и Джошуа.

Теги
СШАРоссияСаудовская АравияПоветкин, Александр ВладимировичБокс
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Бокс
Боксер Джошуа взял реванш у Руиса, вернув три титула чемпиона мира
Британец одержал победу единогласным решением судей
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