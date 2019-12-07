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Шахматные турниры

Дин Лижэнь обыграл Вашье-Лаграва во второй партии финала шахматного Гранд-тура

Турнир завершится 8 декабря

ТАСС, 8 декабря. Китаец Дин Лижэнь белыми фигурами победил француза Максима Вашье-Лаграва во второй партии решающего матча финала Гранд-тура по шахматам. Соревнование проходит в Лондоне.

Первая партия завершилась вничью. На данный момент счет 9:3 в пользу Дин Лижэня. В матче за третье место норвежец Магнус Карлсен сыграл вничью с Левоном Ароняном из Армении. После двух партий счет противостояния 9:3 в пользу норвежца.

В каждом раунде они должны провести две партии в классические шахматы, две партии в быстрые шахматы и четыре партии в блиц. По итогам каждой партии спортсменам начисляются очки: за победу в классические шахматы дается шесть очков, за ничью - три, в рапиде за победу шахматисты получают четыре очка, за ничью - два, в блице победа стоит два очка, ничья - одно.

Партии решающей встречи и матча за третье место завершатся 8 декабря. Призовой фонд турнира - $350 тыс.

Теги
Шахматные турниры
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