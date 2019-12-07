Фигуристка Косторная не испытывала давления перед произвольной программой финала Гран-при

16-летняя Косторная, для которой нынешний сезон стал первым на взрослом уровне, одержала победу в финале Гран-при с двумя мировыми рекордами - в короткой программе (85,45 балла) и по сумме баллов (247,59).

ТУРИН /Италия/, 8 декабря. /ТАСС/. Российская фигуристка Алена Косторная не ощущала дополнительного давления перед произвольной программой финала Гран-при в Турине. Об этом она сообщила на пресс-конференции.

"Во-первых, я очень рада, что у меня получилось все, что было запланировано, - сказала 16-летняя фигуристка. - Наверное, без разницы, какое место ты занимаешь [после короткой программы]. Просто идешь и делаешь то, что должен".

Также фигуристка рассказала, что было самым сложным и радостным для нее в первой половине сезона. "Самое тяжелое было собраться на произвольную программу на всех соревнованиях, выйти из режима комфорта, а самое радостное - что я за счет этих соревнований смогла побывать в большом количестве стран. И я думаю, что ни один человек, который не занимается спортом так, как мы, не съездил туда, где я была благодаря стартам", - отметила россиянка.

Косторная является победительницей финала юниорской серии Гран-при прошлого сезона, в позапрошлом сезоне она стала второй, также в ее активе серебро юниорского чемпионата мира (2018). В текущем сезоне Косторная одержала победы на этапах Гран-при во Франции и Японии.