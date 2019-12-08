Волевая ничья Поветкина и реванш Джошуа. В Саудовской Аравии прошел вечер бокса

ЭД-ДИРЪИЯ /Саудовская Аравия/, 8 декабря. /ТАСС/. Россиянин Александр Поветкин и американец Майкл Хантер завершили вничью претендентский поединок за право провести бой за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелой весовой категории. В главном же бою вечера, который прошел в Эд-Диръии, пригороде Эр-Рияда в Саудовской Аравии, британец Энтони Джошуа завоевал три титула чемпиона мира в супертяжелом весе по престижным версиям, победив американца Энди Руиса.
Начало поединка россиянина и американца осталась за Хантером, который потряс Поветкина серией ударов, во втором раунде американец продолжил тактику прессинга и отправил россиянина на канаты. Поветкин вернулся в пятом раунде, практически отправив оппонента в нокдаун. Вторая половина поединка прошла в спокойном темпе практически в равной борьбе, за исключением 11-го раунда, когда Хантеру удались несколько точных ударов, которые потрясли Поветкина.
По итогам боя, который продлился все 12 раундов, один судья отдал победу Поветкину (115:113), второй - Хантеру (115:113), третий поставил ничейные оценки (114:114). В активе 40-летнего Поветкина теперь 35 побед (24 нокаутом), два поражения и одна ничья. До боя он занимал пятое место в рейтинге WBA, его соперник - шестое.
Возможный реванш
Оба боксера после боя дали согласие на проведение реванша. Повторный поединок будет необходим для определения претендента на титул WBA.
"Я готов [к реваншу], с радостью", - заявил Поветкин. "Результат считаю несправедливым. Но буду работать дальше. Спасибо Александру за бой", - сказал Хантер.
Глава компании "Мир бокса" Андрей Рябинский отметил, что реванш для боксеров неизбежен.
"У Саши было больше шансов нокаутировать Хантера. Майкл - хороший боксер, но он не нокаутер, в отличие от Саши. Что касается возраста, то Саша стал немного медленнее, чем был в молодости. Но он все также неуступчив, и его невозможно сдвинуть с пути", - добавил Рябинский.
Реванш Джошуа
В главном поединке вечера Джошуа завоевал три титула чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по престижным версиям. В 12-раундовом поединке он выиграл у Руиса по очкам. Все трое судей отдали победу Джошуа с большим преимуществом - 118:110, 119:109, 118:110.
На кону поединка стояли принадлежавшие Руису титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой "супер"), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF).
Джошуа, обещавший в преддверии боя "снести голову" Руису, крайне аккуратно вел поединок. Британец оборонялся и держал дистанцию, а американец в свою очередь пытался догнать оппонента. Несколько раз зал недовольно свистел в ответ на подобную тактику.
При этом Руису удалось несколько раз потрясти оппонента, но не столь серьезно, чтобы нанести ему значимый ущерб. Джошуа же несколько раз провел комбинационные атаки, после которых соперник пошатнулся. Итогом поединка стала убедительная победа британца по очкам.
Соперники провели второй поединок между собой - в первом в июне победу одержал Руис техническим нокаутом в седьмом раунде. Джошуа воспользовался пунктом о реванше в контракте.