Волевая ничья Поветкина и реванш Джошуа. В Саудовской Аравии прошел вечер бокса

ЭД-ДИРЪИЯ /Саудовская Аравия/, 8 декабря. /ТАСС/. Россиянин Александр Поветкин и американец Майкл Хантер завершили вничью претендентский поединок за право провести бой за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелой весовой категории. В главном же бою вечера, который прошел в Эд-Диръии, пригороде Эр-Рияда в Саудовской Аравии, британец Энтони Джошуа завоевал три титула чемпиона мира в супертяжелом весе по престижным версиям, победив американца Энди Руиса.

Начало поединка россиянина и американца осталась за Хантером, который потряс Поветкина серией ударов, во втором раунде американец продолжил тактику прессинга и отправил россиянина на канаты. Поветкин вернулся в пятом раунде, практически отправив оппонента в нокдаун. Вторая половина поединка прошла в спокойном темпе практически в равной борьбе, за исключением 11-го раунда, когда Хантеру удались несколько точных ударов, которые потрясли Поветкина.

По итогам боя, который продлился все 12 раундов, один судья отдал победу Поветкину (115:113), второй - Хантеру (115:113), третий поставил ничейные оценки (114:114). В активе 40-летнего Поветкина теперь 35 побед (24 нокаутом), два поражения и одна ничья. До боя он занимал пятое место в рейтинге WBA, его соперник - шестое.

Возможный реванш

Оба боксера после боя дали согласие на проведение реванша. Повторный поединок будет необходим для определения претендента на титул WBA.