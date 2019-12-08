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НХЛ

"Нэшвилл" обыграл "Нью-Джерси". Тренин забросил первую шайбу в НХЛ

Встреча завершилась со счетом 6:4
Яков Тренин AP Photo/Mark Zaleski
Описание
Яков Тренин
© AP Photo/Mark Zaleski

ТАСС, 8 декабря. "Нэшвилл" обыграл "Нью-Джерси" со счетом 6:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Даниэль Карр (1-я минута), Данте Фаббро (3), российский форвард Яков Тренин (26), Филип Форсберг (28), Ник Бонино (46) и Рокко Гримальди (53). У проигравших отличились Йеспер Братт (3), Трэвис Зейджак (4), Кайл Палмьери (34) и Тэйлор Холл (52).

22-летний Тренин провел свою вторую игру в НХЛ и забросил первую шайбу. Российский форвард гостей Никита Гусев отметился голевой передачей. Всего в этом сезоне на его счету 14 (5+9) очков в 26 встречах.

"Нью-Джерси" потерпел четвертое поражение подряд. Клуб занимает 15-е место в Восточной конференции, набрав 23 очка в 28 матчах. "Нэшвилл" расположился на 12-й строчке на Западе с 29 очками в 27 встречах.

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