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Зимние олимпийские виды спорта

Соболева стала четвертой в параллельном гигантском слаломе на этапе КМ по сноуборду

Этап Кубка мира прошел на озере Банное в Республике Башкортостан

ТАСС, 8 декабря. Россиянка Наталья Соболева заняла четвертое место в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира, который проходил на озере Банное в Башкирии.

В заезде за третье место российская спортсменка уступила Клаудии Риглер из Австрии. Победительницей стала немка Рамона Хофмайстер, в финале опередившая Ладину Йенни из Швейцарии. Россиянка Милена Быкова выбыла на стадии четвертьфинала, проиграв Соболевой, Анастасия Курочкина в 1/8 финала уступила Быковой, а Елизавета Салихова - Хофмайстер.

Победу в мужских соревнованиях одержал итальянец Роланд Фишналлер, вторым стал его соотечественник Мирко Феличетти, третьим - австриец Бенжамин Карл. Двукратный чемпион мира россиянин Дмитрий Логинов не сумел преодолеть рубеж 1/8 финала.

В субботу состоялись соревнования в параллельном слаломе. У женщин первой стала швейцарка Жюли Цогг, второй - немка Селина Йорг, третьей - Йенни. Курочкина выбыла в четвертьфинале, Соболева и Быкова - в 1/8 финала. У мужчин победу праздновал австриец Андреас Проммеггер, второе место занял итальянец Аарон Марк, третье - его соотечественник Маурицио Бормолини. Россияне Андрей Соболев, Ярослав Степанко, Вик Вайлд и Дмитрий Сарсембаев выбыли на стадии 1/8 финала.

Следующий этап Кубка мира пройдет 14-15 декабря в Италии.

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Зимние олимпийские виды спорта
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