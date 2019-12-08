Тренер сборной России по шорт-треку доволен результатами Ана на Кубке мира

МОСКВА, 8 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Старший тренер мужской сборной России по шорт-треку Владимир Григорьев доволен выступлением олимпийского чемпиона Виктора Ана в начале сезона. Об этом специалист рассказал ТАСС.

По итогам четырех этапов Кубка мира, стартовавшего в ноябре, Ан стал вторым на дистанции 500 м, третьим - на 1000 м и победил в мужской и смешанной эстафетах в Солт-Лейк-Сити, а также в мужской эстафете в Шанхае.

"Виктор молодец, будет видно позже, насколько он сможет бежать еще лучше. Будет позже известно, как и где он будет готовится к дальнейшим соревнованиям", - сказал Григорьев.

Лидер сборной России Семен Елистратов стал победителем забегов на 1500 м и в эстафете на этапе в Солт-Лейк-Сити, на 1000 м в Монреале и в эстафете на последнем этапе в Шанхае. "Готовность Елистратова лучше, чем в прошлом году в первой половине сезона. Что касается второй половины, то это увидим позже", - отметил тренер.

Ни одной личной награды на Кубке мира пока не завоевала лидер женской команды Софья Просвирнова. "У Просвирновой пока не совсем хороший результат по сравнению с прошлым сезоном. Возможно, во второй половине сезона будет лучше, если она проанализирует, что нужно исправить", - подчеркнул Григорьев.