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Летние олимпийские виды спорта

Итальянский "Кучине-Лубе" стал победителем клубного чемпионата мира по волейболу

В финале клуб обыграл бразильский "Крузейро"

ТАСС, 8 декабря. Итальянский клуб "Кучине-Лубе" победил бразильский "Крузейро" в финале мужского клубного чемпионата мира по волейболу. Турнир прошел в Бетине (Бразилия).

Встреча завершилась со счетом 3-1 (25:23, 19:25, 31:29, 25:21). Ранее в матче за третье место казанский "Зенит" обыграл катарский "Аль-Райян" (3-1) и в третий раз завоевал бронзовые медали турнира.

"Кучине-Лубе" стал трехкратным победителем турнира (2017, 2018, 2019). Также на счету команды по три победы в Лиге чемпионов и Кубке Европейской конфедерации волейбола.

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Летние олимпийские виды спорта
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