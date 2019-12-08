Итальянский "Кучине-Лубе" стал победителем клубного чемпионата мира по волейболу

ТАСС, 8 декабря. Итальянский клуб "Кучине-Лубе" победил бразильский "Крузейро" в финале мужского клубного чемпионата мира по волейболу. Турнир прошел в Бетине (Бразилия).

Встреча завершилась со счетом 3-1 (25:23, 19:25, 31:29, 25:21). Ранее в матче за третье место казанский "Зенит" обыграл катарский "Аль-Райян" (3-1) и в третий раз завоевал бронзовые медали турнира.

"Кучине-Лубе" стал трехкратным победителем турнира (2017, 2018, 2019). Также на счету команды по три победы в Лиге чемпионов и Кубке Европейской конфедерации волейбола.