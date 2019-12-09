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Кубок Первого канала

Хоккеист "Салавата Юлаева" Сергеев вызван в сборную России на Кубок Первого канала

Турнир пройдет с 12 по 15 декабря

ТАСС, 9 декабря. Защитник уфимского "Салавата Юлаева" Артем Сергеев вызван сборную России по хоккею для участия в Кубке Первого канала. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

Сергеев заменил в составе защитника казанского "Ак Барса" Андрея Педана.

На счету Сергеева в 32 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги нынешнего сезона 5 передач при показателе полезности 0.

Кубок Первого канала, второй этап Евротура, пройдет с 12 по 15 декабря. Сборная России 12 декабря встретится с командой Швеции, 14 декабря - с чехами, 15 декабря - с финнами. Все матчи, кроме игры между сборными Чехии и Финляндии, а также встречи Россия - Финляндия, пройдут в Москве. Матч Чехия - Финляндия состоится в чешском городе Пльзень, россияне встретятся с финнами в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена".

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