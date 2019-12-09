Тренер сборной России по парусному спорту не опасается последствий санкций WADA

Лишение статуса соответствия РУСАДА приведет к санкциям в отношении российского спорта: Россия лишится права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом.

"Сегодняшнее решение WADA было нами прогнозируемо и потому ожидаемо, но все руководство Минспорта и ОКР уверено в том, что исход будет благополучным и мы поедем на Олимпийские игры под своим флагом. Мы ждем дальнейшего развития событий и пока готовим сборную по парусному спорту к новым стартам. Яхтсмены не были фигурантами допинговых скандалов, они не используют допинг, поэтому нам нечего опасаться обвинений и отстранений", - сказала Иванова.