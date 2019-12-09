Тренер сборной России по парусному спорту не опасается последствий санкций WADA

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Сборная России по парусному спорту не опасается последствий решения Всемирного антидопингового агентства (WADA) лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Об этом ТАСС рассказала главный тренер национальной олимпийской сборной страны по парусному спорту Наталья Иванова.
Лишение статуса соответствия РУСАДА приведет к санкциям в отношении российского спорта: Россия лишится права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом.
"Сегодняшнее решение WADA было нами прогнозируемо и потому ожидаемо, но все руководство Минспорта и ОКР уверено в том, что исход будет благополучным и мы поедем на Олимпийские игры под своим флагом. Мы ждем дальнейшего развития событий и пока готовим сборную по парусному спорту к новым стартам. Яхтсмены не были фигурантами допинговых скандалов, они не используют допинг, поэтому нам нечего опасаться обвинений и отстранений", - сказала Иванова.