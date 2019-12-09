Глава WADA подтвердил, что чистые российские спортсмены смогут участвовать в соревнованиях

ЛОЗАННА /Швейцария/, 9 декабря. /ТАСС/. Чистые российские спортсмены смогут принимать участие в Олимпийских играх и чемпионатах мира, заявил на пресс-конференции в Лозанне по итогам исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) глава организации Крейг Риди.

В ноябре комитет по соответствию WADA по итогам расследования пришел к выводу, что Россия проводила манипуляции с базой данных московской антидопинговой лаборатории для сокрытия допинговых нарушений. В докладе комитета приведены факты об удалении данных 145 спортсменов из московской лаборатории.

"Мы готовы применить санкции к тем, кто причастен к этим манипуляциям, и дать возможность выступать чистым спортсменам", - сказал Риди. В свою очередь глава отдела расследований WADA Гюнтер Янгер добавил, что на данный момент одна треть из этих 145 спортсменов все еще участвуют в соревнованиях.

В понедельник члены исполкома WADA проголосовали за лишение статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА), лишение России на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира (чистые российские спортсмены смогут принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе), а также принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение.