{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Женский ЧМ по гандболу

Норвежские гандболистки переиграли команду Южной Кореи в матче основного этапа ЧМ

Встреча завершилась со счетом 36:25

КУМАМОТО /Япония/, 9 декабря. /ТАСС/. Женская сборная Норвегии по гандболу победила команду Южной Кореи со счетом 36:25 в матче основного раунда чемпионата мира по гандболу. Турнир проходит в Японии.

Ранее в понедельник сборная Сербии переиграла команду Германии (29:28), а сборная Дании - команду Нидерландов (27:24). Перед заключительным туром в группе I лидирует команда Норвегии (6 очков), у сборной Германии 5 очков, у команд Нидерландов и Сербии по 4 очка, далее идут команды Дании (3) и Южной Кореи (2). Заключительные матчи тура пройдут в среду.

Сборная России играет в группе II, в турнирной таблице за два тура до конца россиянки занимают первое место (6 очков), дальше идут испанки (5), черногорки (4), шведки (3), японки (0) и румынки (0). Во вторник россиянки сыграют с командой Черногории, начало матча в 09:00 мск. В полуфинал выйдут по две лучшие команды из групп I и II.

Победитель чемпионата мира получит путевку на летние Олимпийские игры 2020 года. Триумфатор прошлого чемпионата мира, сборная Франции, не смогла пробиться в основной групповой этап текущего турнира. Чемпионат мира завершится 15 декабря.

Теги
Женский ЧМ по гандболу
Реклама на ТАСС
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
Колобков: обвинения WADA на основании базы данных Родченкова незаконны
В отчете WADA cравнивалась база Родченкова, полученная из неизвестных источников, и данные московской лаборатории, полученные в январе
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС