Норвежские гандболистки переиграли команду Южной Кореи в матче основного этапа ЧМ

КУМАМОТО /Япония/, 9 декабря. /ТАСС/. Женская сборная Норвегии по гандболу победила команду Южной Кореи со счетом 36:25 в матче основного раунда чемпионата мира по гандболу. Турнир проходит в Японии.

Ранее в понедельник сборная Сербии переиграла команду Германии (29:28), а сборная Дании - команду Нидерландов (27:24). Перед заключительным туром в группе I лидирует команда Норвегии (6 очков), у сборной Германии 5 очков, у команд Нидерландов и Сербии по 4 очка, далее идут команды Дании (3) и Южной Кореи (2). Заключительные матчи тура пройдут в среду.

Сборная России играет в группе II, в турнирной таблице за два тура до конца россиянки занимают первое место (6 очков), дальше идут испанки (5), черногорки (4), шведки (3), японки (0) и румынки (0). Во вторник россиянки сыграют с командой Черногории, начало матча в 09:00 мск. В полуфинал выйдут по две лучшие команды из групп I и II.

Победитель чемпионата мира получит путевку на летние Олимпийские игры 2020 года. Триумфатор прошлого чемпионата мира, сборная Франции, не смогла пробиться в основной групповой этап текущего турнира. Чемпионат мира завершится 15 декабря.