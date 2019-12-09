IBU считает преждевременным вопрос участия российских биатлонистов в чемпионате мира

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Международный союз биатлонистов (IBU) считает, что на данный момент слишком рано говорить об условиях выступления российских биатлонистов на чемпионате мира. Об этом пресс-служба IBU заявила в ответ на запрос ТАСС.

В понедельник члены исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) проголосовали за лишение статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА), лишение России на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира (чистые российские спортсмены смогут принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе), а также принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение.

"Сейчас слишком рано отвечать на вопрос об условиях выступления российских биатлонистов на чемпионате мира, так как необходимо тщательно изучить последствия вступления в силу санкций WADA, - говорится в ответе пресс-службы. - Рекомендации WADA ясны, и независимый орган Biathlon Integrity Unit (BIU) в настоящее время рассматривает применение предложенных WADA санкций в биатлоне. BIU разрабатывает процедуры и принципы, которые будут приняты, если санкции WADA вступят в силу".

Чемпионат мира по биатлону пройдет в итальянском Антхольце с 12 по 23 февраля.