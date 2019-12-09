Прядкин: РПЛ обеспокоена ситуацией с уходом болельщиков с трибун на матчах 19-го тура

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) выразило обеспокоенность тем, что болельщики клубов покинули стадионы во время матчей 19-го тура чемпионата России. Об этом заявил президент РПЛ Сергей Прядкин на презентации комплексного исследования экономики российского футбола, проведенного компанией PwC совместно с лигой.

Во время матчей 19-го тура РПЛ болельщики покинули трибуны в качестве акции протеста, она была организована в связи с задержанием фанатов "Спартака" до и после матча 18-го тура РПЛ против "Зенита" (0:1) за оскорбления в адрес Артема Дзюбы. Источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС, что 1 декабря перед встречей в Санкт-Петербурге были задержаны около 90 фанатов за мелкое хулиганство, большинство из которых поддерживали "Спартак", после этого суды Петербурга оштрафовали 30 болельщиков на 500 рублей, еще троих отправили на 15 суток под арест. Позднее фанатское движение красно-белых "Фратрия" призвало фанатов всех команд РПЛ покинуть трибуны на 30-й минуте каждого матча 19-го тура.

"Мы обеспокоены реакцией болельщиков на последних событиях, мы направили запросы в соответствующие органы, - сказал Прядкин. - Движение должно быть двухсторонним со стороны клуба и фанатов. Футбол без болельщиков - не футбол, футболисты играют ради них, при этом мы хотели бы, чтобы нормы правопорядка соблюдались фанатскими объединениями. Пока не получим конечных данных, мы не будем делать окончательных заявлений, но порядок должен быть на стадионе".

"Мы с [главой Российского футбольного союза] Александром Дюковым проводили круглый стол с болельщиками перед последними двумя матчами сборной России в отборочном турнире, была намечена стратегия взаимодействия по более тесному контакту между клубами и фанатами. Также каждые полгода планируем проводить турнир между фанатскими движениями, учредителями которого будут выступать РФС и РПЛ", - отметил президент лиги.