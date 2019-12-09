РПЛ может пересмотреть контракт с "Матч ТВ" в конце 2020 года

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Российская премьер-лига (РПЛ) может пересмотреть в конце следующего года контракт с обладателем прав на телевещание матчей чемпионата России телеканалом "Матч ТВ". Об этом журналистам рассказал президент премьер-лиги Сергей Прядкин.

Контракт премьер-лиги с телеканалом был заключен в июле 2018 года на четыре года. По сообщению газеты "Спорт-Экспресс", сумма соглашения составила 1,7 млрд рублей в год.

"В контракте с основным вещателем есть пункт, на котором настоял [генеральный директор ЦСКА] Роман Бабаев, что в конце 2020 года мы будем смотреть на KPI - количество подписчиков. Мы имеем право в конце следующего года сесть и пересмотреть контракт", - сказал глава РПЛ.

По словам Прядкина, на российском рынке ранее отсутствовала конкурентная среда в сегменте реализации прав на показ матчей. "Перед подписанием контракта мы хотели устроить тендер, но только в диджитал-сегменте было пять-шесть предложений. Мы должны быть благодарны "Матч ТВ" за то, что они продолжают с нами сотрудничать, конкурентов в борьбе за медиаправа не было", - отметил он.

"Сейчас конкуренты появляются, и конкуренты глобальные. Пока не хочу загадывать, но возможно, доход от реализации медиаправ возрастет", - добавил Прядкин..