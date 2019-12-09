Егорян заявила, что российские спортсмены не собираются опускать руки после решения WADA

ТАСС, 9 декабря. Российские спортсмены не собираются опускать руки после решения исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) о санкциях в отношении российского спорта. Об этом в своем Instagram написала двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Яна Егорян.
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Решение принято.... WADA закрыла Российский спорт на 4 года. Спортсмены не смогут представлять Россию на ОИ в Токио 2020. Эта новость очень расстраивает!!! Мы не собираемся опускать руки, ведь "чистым" спортсменам всё-таки удастся поучаствовать на ОИ. Да, без флага! Да, без гимна! И в белом.... Но у нас есть ВОЗМОЖНОСТЬ! Мы с командой продолжаем бороться, ездить на отборочные соревнования, продолжаем готовиться к самым важным стартам, чтобы привезти ЗОЛОТУЮ медаль в НАШУ страну- Россию !!! Мы хотим чтобы Вы и наша страна гордились, тем что самые сильные спортсмены в России! #wada #допинг #ои2020 #токио2020 #tokio2020 #решениеwada #сборнаяроссии #teamrussia #olimpicteam #olimpicgames #сборнаяроссии
В понедельник исполком WADA принял решение лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на международных соревнованиях под флагом России и запретить проводить крупные международные турниры на территории РФ.
"Эта новость очень расстраивает, мы не собираемся опускать руки, ведь "чистым" спортсменам все-таки удастся поучаствовать на Играх. Да, без флага, да, без гимна и в белом, но у нас есть возможность. Мы с командой продолжаем бороться, ездить на отборочные соревнования, продолжаем готовиться к самым важным стартам, чтобы привезти золотую медаль в нашу страну - Россию. Мы хотим, чтобы вы и наша страна гордились тем, что самые сильные спортсмены в России", - говорится в сообщении.
Егорян - двукратная олимпийская чемпионка и двукратная чемпионка мира, также в активе 25-летней россиянки две золотые и две бронзовые награды мировых первенств. Егорян является шестикратной чемпионкой Европы.