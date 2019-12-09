WADA подозревает в применении допинга 66 российских легкоатлетов

ТАСС, 10 декабря. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) оповестило Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (World Athletics) о 66 российских спортсменах, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил. Об этом говорится в докладе WADA, опубликованном на сайте организации.

Ранее сообщалось, что под подозрение попали 298 человек, однако WADA проверит информацию только по 153 спортсменам, так как по остальным данные были удалены или искажены. Сохранение идентичности базы московской лаборатории являлось условием восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в октябре прошлого года.

На сегодняшний день департамент расследований WADA выявил 66 нарушений антидопинговых правил в легкой атлетике, 41 - в тяжелой атлетике, два - в тхэквондо, два - в биатлоне, по одному - в каноэ и борьбе. Все данные о спортсменах были отправлены департаментом разведки и расследований WADA в соответствующие международные федерации.

В понедельник исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) единогласно принял решение лишить соответствия РУСАДА. Это приведет к санкциям в отношении российского спорта. Россия лишится права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом. РУСАДА может оспорить решение WADA в Спортивном арбитражном суде (CAS) в течение 21 дня.