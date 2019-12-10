Токио окажет помощь муниципалитетам, которые примут атлетов из России на ОИ-2020

ТОКИО, 10 декабря. /ТАСС/. Правительство Японии окажет финансовую поддержку муниципалитетам, решившим разместить у себя российских спортсменов, которые прибудут в нейтральном статусе на летние Олимпийские и Паралимпийские игры в 2020 году. Об этом, как сообщает информационное агентство Kyodo , заявила во вторник на пресс-конференции министр Сэйко Хасимото.

Она подчеркнула, что принимающим у себя российских спортсменов органам местного самоуправления будет оказана такая же помощь, как и тем, кто будет размещать команды, выступающие под национальными флагами. "Меры специального финансирования будут аналогичными", - цитирует министра агентство Kyodo.

Предполагается, что спортсмены из разных стран будут принимать участие в различных культурных и общественных мероприятиях вместе с жителями. Правительство Японии ранее обязалось взять на себя половину соответствующих расходов. Уже восемь японских органов местного самоуправления официально высказали намерение принять у себя спортсменов из России.

В понедельник исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) единогласно принял решение лишить соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Это приведет к санкциям в отношении российского спорта. Россия лишится права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом. РУСАДА может оспорить решение WADA в Спортивном арбитражном суде (CAS) в течение 21 дня.