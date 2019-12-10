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Женский ЧМ по гандболу

Российские гандболистки победили команду Черногории и досрочно вышли в полуфинал ЧМ

Встреча завершилась со счетом 35:28
Описание
© EPA-EFE/HIROSHI YAMAMURA

КУМАМОТО /Япония/, 10 декабря. /ТАСС/. Женская сборная России победила команду Черногории со счетом 35:28 во втором матче основного группового раунда чемпионата мира по гандболу, который проходит в Японии.

Эта победа позволила россиянкам за тур до завершения группового раунда обеспечить себе выход в полуфинал. В следующем матче россиянки 11 декабря сыграют с командой Испании.

В чемпионате мира принимают участие 24 команды, которые на предварительном групповом этапе были разделены на четыре группы по шесть команд, по три лучшие сборные вышли в основной раунд. Сборная России в основном раунде выступает в группе II с командами Испании, Румынии, Черногории, Швеции и Японии. В турнирной таблице учитываются результаты встреч предварительного этапа против команд Швеции и Японии, в которых россиянки одержали победы. Таким образом, сборная России с 8 очками после четырех игр занимает первое место в группе II. Далее следуют команды Испании (5 очков, 3 игры), Черногории (4, 4), Швеции (3, 3), Японии (0, 3) и Румынии (0, 3). В полуфинал выйдут по две лучшие команды из групп I и II.

На мировом первенстве в 2017 году россиянки заняли пятое место, действующим чемпионом мира и Европы является сборная Франции, которая не смогла пробиться в основной групповой этап текущего турнира. Чемпионат мира завершится 15 декабря.

Теги
ЧерногорияРоссияЖенский ЧМ по гандболу
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