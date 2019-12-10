Хоккеист "Северстали" Якимов вызван в сборную России на Кубок Первого канала

ТАСС, 10 декабря. Форвард череповецкого клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Северсталь" Богдан Якимов получил вызов в сборную России на матчи Кубка Первого канала. Об этом сообщает пресс-служба "Северстали".

Ранее 25-летний нападающий вошел в состав олимпийской сборной России на турнир в Швейцарии, который пройдет 12-13 декабря.

В рамках Кубка Первого канала сборная России сыграет с командами Швеции (12 декабря), Чехии (14 декабря) и 15 декабря на "Газпром-Арене" встретится со сборной Финляндии.

В текущем сезоне регулярного чемпионата КХЛ Якимов сыграл в 35 матчах, забросил пять шайб и отдал семь результативных передач.