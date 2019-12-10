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Бокс

Российский боксер Алоян завоевал золотой титул WBA, победив панамца Батисту в Кемерове

По итогам боя все арбитры присудили победу россиянину
Михаил Алоян Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Михаил Алоян
© Валерий Шарифулин/ТАСС

КЕМЕРОВО, 10 декабря. /ТАСС/. Россиянин Михаил Алоян стал обладателем золотого титула Всемирной боксерской ассоциации (WBA Gold), одержав победу в поединке против панамца Ронала Батисты в Кемерове. Россиянин победил единогласным решением судей.

Бой в весовой категории до 52,16 кг проходил в спортивно-развлекательном комплексе "Арена", он состоял из 12 раундов.

"Это не только моя победа, это победа нашей команды, все победы еще впереди!" - сказал Алоян на ринге.

Алоян дебютировал на профессиональном ринге в мае 2017 года. Всего на счету 31-летнего боксера теперь пять побед (ни одной - нокаутом) и одно поражение. Он является бронзовым призером Олимпийских игр - 2012, двукратным чемпионом мира (2011, 2013), чемпионом Европы (2010).

Батиста выступает в профессиональном боксе с 2016 года. На счету 22-летнего боксера теперь 14 боев, 12 побед (восемь - нокаутом) и два поражения.

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