{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Лига чемпионов

"Боруссия", "Валенсия" и "Челси" вышли в плей-офф Лиги чемпионов

Команды одержали победы над "Славией" (2:1), "Аяксом" (1:0) и "Лилль" (2:1) соответственно
Футболисты "Челси" EPA-EFE/ANDY RAIN
Описание
Футболисты "Челси"
© EPA-EFE/ANDY RAIN

ТАСС, 11 декабря. Немецкая "Боруссия" (Дортмунд), испанская "Валенсия" и английский "Челси" вышли в 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов. Об этом стало известно по итогам матчей заключительного тура группового этапа турнира.

В группе F "Боруссия" и итальянский "Интер" боролись за оставшуюся путевку в плей-офф Лиги чемпионов. В последнем туре "Боруссия" на своем поле обыграла чешскую "Славию" со счетом 2:1, а "Интер" дома уступил испанской "Барселоне" (1:2), которая обеспечила себе место в плей-офф за тур до конца группового турнира. В таблице группы "Барселона" с 14 очками заняла первое место, "Боруссия" (10) финишировала второй, "Интер" (7) - третьим, "Славия" (2) - четвертой. Таким образом, "Барселона" и "Боруссия" сыграют в 1/8 финала Лиги чемпионов, "Интер" - в 1/16 финала Лиги Европы.

В группе H за тур до конца три команды претендовали на выход в плей-офф - "Валенсия", "Челси" и голландский "Аякс". В шестом туре "Валенсия" обыграла "Аякс" со счетом 1:0, а "Челси" оказался сильнее французского "Лилля" - 2:1. "Валенсия" и "Челси" набрали по 11 очков и сыграют в 1/8 финала Лиги чемпионов, "Аякс" с 10 очками стал третьим и примет участие в 1/16 финала Лиги Европы. Последнее место в группе занял "Лилль", набрав одно очко.

Матчи шестого тура в группах A, B, C и D пройдут в среду. Жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдет 16 декабря в швейцарском Ньоне.

Реклама на ТАСС
Футбол в России
Футболист сборной России и "Зенита" Жирков стал лауреатом премии "Джентльмен года"
Премия газеты "Комсомольская правда" вручается с 1994 года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС