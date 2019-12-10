"Боруссия", "Валенсия" и "Челси" вышли в плей-офф Лиги чемпионов

ТАСС, 11 декабря. Немецкая "Боруссия" (Дортмунд), испанская "Валенсия" и английский "Челси" вышли в 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов. Об этом стало известно по итогам матчей заключительного тура группового этапа турнира.

В группе F "Боруссия" и итальянский "Интер" боролись за оставшуюся путевку в плей-офф Лиги чемпионов. В последнем туре "Боруссия" на своем поле обыграла чешскую "Славию" со счетом 2:1, а "Интер" дома уступил испанской "Барселоне" (1:2), которая обеспечила себе место в плей-офф за тур до конца группового турнира. В таблице группы "Барселона" с 14 очками заняла первое место, "Боруссия" (10) финишировала второй, "Интер" (7) - третьим, "Славия" (2) - четвертой. Таким образом, "Барселона" и "Боруссия" сыграют в 1/8 финала Лиги чемпионов, "Интер" - в 1/16 финала Лиги Европы.

В группе H за тур до конца три команды претендовали на выход в плей-офф - "Валенсия", "Челси" и голландский "Аякс". В шестом туре "Валенсия" обыграла "Аякс" со счетом 1:0, а "Челси" оказался сильнее французского "Лилля" - 2:1. "Валенсия" и "Челси" набрали по 11 очков и сыграют в 1/8 финала Лиги чемпионов, "Аякс" с 10 очками стал третьим и примет участие в 1/16 финала Лиги Европы. Последнее место в группе занял "Лилль", набрав одно очко.

Матчи шестого тура в группах A, B, C и D пройдут в среду. Жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдет 16 декабря в швейцарском Ньоне.