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НХЛ

Третьяк: шансы на участие игроков НХЛ в ОИ-2022 есть, но пока их немного

Ранее комиссар НХЛ Гэри Бетмэн сообщил, что пауза под олимпийский турнир разрушает календарь регулярного чемпионата лиги
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Проблески для вероятного участия игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Олимпиаде 2022 года есть, но до окончательного решения пока далеко. Такое мнение журналистам высказал президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

Предыдущая Олимпиада 2018 года в Пхёнчхане проходила без игроков НХЛ.

"Рад, что тренеры собрали тех игроков, в которых мы верим, готовим к Олимпиаде. Есть проблески по участию НХЛ, но они очень пока далекие", - сказал Третьяк.

Ранее первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг рассказал, что игроки, выступающие в НХЛ, скорее всего, снова не примут участия в Олимпийских играх. Комиссар НХЛ Гэри Бетмэн сообщил, что пауза под олимпийский турнир разрушает календарь регулярного чемпионата лиги.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

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