Член Совета Федерации выразил недоумение из-за заявления федерации бокса об отказе от ОИ

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Член Совета Федерации Федерального собрания России, двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Арсен Фадзаев назвал невзвешенным заявление об отказе российских боксеров участвовать в Олимпиаде-2020 в Токио в нейтральном статусе. Об этом он заявил в среду на пленарном заседании Совета Федерации.

Ранее генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев заявил порталу Sport24, что сборная не поедет на Олимпиаду в нейтральном статусе.

"Мне не совсем понятно заявление Федерации бокса России, - сказал Фадзаев. - Я понимаю, каким образом это решение принимается. Такие решения должны быть взвешенными, не надо решать судьбы заранее. Я 35 лет назад по чьему-то решению не стал олимпийским чемпионом (сборная СССР отказалась от участия в Олимпиаде-1984 в Лос-Анджелесе - прим. ТАСС). Думаю, это серьезный вопрос, к решению которого надо серьезно подходить".

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой в программе "Время покажет" на Первом канале заявил, что России необходимо организовывать свои спортивные первенства, бойкотируя летнюю Олимпиаду в Токио 2020 года. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос, можно ли считать слова депутата официальной позицией властей страны, заявил ТАСС, что Толстой высказал личное мнение.

Фадзаев является двукратным олимпийским чемпионом (1988, 1992), шестикратным чемпионом мира, четырехкратным чемпионом Европы и победителем других международных турниров. На данный момент он является членом Совета Федерации от Республики Северная Осетия-Алания.

Олимпиада в Токио состоится с 24 июля по 9 августа 2020 года.