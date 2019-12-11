{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Член Совета Федерации выразил недоумение из-за заявления федерации бокса об отказе от ОИ

Арсен Фадзаев считает, что к такому решению надо подходить серьезно
Член Совета Федерации РФ Арсен Фадзаев Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Член Совета Федерации РФ Арсен Фадзаев
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Член Совета Федерации Федерального собрания России, двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Арсен Фадзаев назвал невзвешенным заявление об отказе российских боксеров участвовать в Олимпиаде-2020 в Токио в нейтральном статусе. Об этом он заявил в среду на пленарном заседании Совета Федерации.

Ранее генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев заявил порталу Sport24, что сборная не поедет на Олимпиаду в нейтральном статусе.

"Мне не совсем понятно заявление Федерации бокса России, - сказал Фадзаев. - Я понимаю, каким образом это решение принимается. Такие решения должны быть взвешенными, не надо решать судьбы заранее. Я 35 лет назад по чьему-то решению не стал олимпийским чемпионом (сборная СССР отказалась от участия в Олимпиаде-1984 в Лос-Анджелесе - прим. ТАСС). Думаю, это серьезный вопрос, к решению которого надо серьезно подходить".

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой в программе "Время покажет" на Первом канале заявил, что России необходимо организовывать свои спортивные первенства, бойкотируя летнюю Олимпиаду в Токио 2020 года. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос, можно ли считать слова депутата официальной позицией властей страны, заявил ТАСС, что Толстой высказал личное мнение.

Фадзаев является двукратным олимпийским чемпионом (1988, 1992), шестикратным чемпионом мира, четырехкратным чемпионом Европы и победителем других международных турниров. На данный момент он является членом Совета Федерации от Республики Северная Осетия-Алания.

Олимпиада в Токио состоится с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Теги
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
Реклама на ТАСС
Массовый спорт
Количество значкистов ГТО достигло 3 млн человек в 2019 году
В текущем году знаки отличия получили 800 тыс. человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС