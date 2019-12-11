Сень: российские гандболистки обладают запасом прочности и физическими кондициями

В среду российские гандболистки обыграли команду Испании (36:26) в заключительном матче группового этапа. Сборная России одержала победы во всех восьми играх турнира и вышла в полуфинал с первого места в группе II. Россиянки 13 декабря встретятся в полуфинале с командой, занявшей второе место в группе I. Соперниками могут стать сборные Норвегии, Германии, Нидерландов и Сербии.

"Все девчонки сегодня поиграли, проявили себя, [вратарь Анастасия] Лагина сегодня забивала, просто молодец. Все молодцы, но могу сказать единственное - тем, кто выходит на замены, нужно чуть-чуть больше быть уверенными в себе", - сказала Сень.

"До этого чемпионата мира я боялась только француженок, хотя даже не боялась, а просто считала, что после чемпионата Европы нам будет тяжело с ними играть. Сейчас не боюсь никого, у нас восемь побед в восьми матчах, это очень круто, - отметила гандболистка. - Иногда ругаю себя и команду за то, что, как мне кажется, в первом тайме мы выходим немного расслабленными, даем фору тем командам, против которых играем, а во втором тайме начинаем уже играть в свою игру. Но это и неплохо, видимо, у нас есть хороший запас прочности и физических кондиций, надеюсь, нам всего хватит".

Российской команде на чемпионате мира в Японии осталось провести две игры. Полуфиналы турнира состоятся 13 декабря, 15 декабря будут разыграны медали мирового первенства.

"По моему лицу на поле иногда видно, что я боюсь того, как мы сейчас играем, для меня очень волнительно, чтобы все так же и продолжалось. Надеюсь, все получится. У нас очень хорошая команда, очень сильная защита, линия вратарей, которая выходит и творит чудеса. Я постараюсь также выложиться на оставшиеся две игры", - сказала спортсменка.