Не расслабляться. Российские гандболистки без потерь дошли до полуфинала ЧМ

КУМАМОТО /Япония/, 11 декабря. /ТАСС/. Женская сборная России по гандболу со счетом 36:26 одержала победу над командой Испании в заключительном, третьем матче основного группового раунда чемпионата мира, который проходит в Японии. Российская команда одержала восьмую победу подряд и остается единственной командой, которая не потерпела ни одного поражения на турнире. Во вторник и среду на арену Park Dome в Кумамото помимо обычных зрителей приехали школьники из местных учебных заведений. Болельщиков из России добралось немного, но поддержку россиянкам обеспечили японские подростки. На игру против испанок многие пришли с флагами России. Ученики одной из школ даже подготовили трогательный баннер, на котором по-русски было написано "Я поддерживаю тебя". Счет в матче открыли испанки, но сборная России без особых проблем вырвалась вперед - 5:2 к шестой минуте встречи. Пропустив пять безответных мячей, тренерский штаб испанок взял тайм-аут, хотя изменить ситуацию это не помогло. После паузы соперницы провели несколько удачных атак, но к 18-й минуте превосходство российских гандболисток было уже двукратным - 12:6. Очень надежно сыграла голкипер российской команды Анна Седойкина, несмотря на неприятный инцидент - на 16-й минуте мяч попал попал в лицо российскому вратарю, но Седойкина продолжила игру.

К шестой минуте второго периода испанки сумели забросить лишь два мяча, а вот отрыв российской сборной только рос. Во второй половине тайма Анастасия Лагина сменила в воротах Седойкину, на счету которой к этому времени уже было 18 сейвов. Заброшенными мячами в ворота сборной Испании отметились почти все российские гандболистки, включая вратарей, самой результативной в составе сборной стала Ярослава Фролова, на ее счету 9 голов. Приз лучшему игроку встречи получила Анна Седойкина, награду вручал бывший тренер сборной России, вице-президент Федерации гандбола России Евгений Трефилов. Россиянки победили во всех матчах предварительного и основного групповых этапов турнира. Были обыграны сборные Китая (26:11), Аргентины (35:22), Демократической Республики Конго (34:13), Японии (33:23), Швеции (30:22), Румынии (27:18), Черногории (35:28) и Испании. После игры с черногорками сборная России досрочно вышла в полуфинал. Построже на тренировках Трефилов, под руководством которого сборная выиграла золотые медали Олимпийских игр 2016 года, подчеркнул, что на данном этапе спортсменкам важно не расслабляться и продолжать упорные тренировки. "Главное, чтобы не расслабились сейчас. Учебно-тренировочный процесс не должен нарушаться, дисциплина, просмотры - все как обычно, убирать ничего не надо, может быть, даже построже на тренировках", - отметил Трефилов.

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Главный тренер команды Амброс Мартин считает, что матч с испанками остался в прошлом, как и предыдущие победы на турнире. По его словам, российские гандболистки намерены добиться большего и серьезно настроены на два заключительных матча. "Мы знаем, зачем мы здесь, осознаем, что мы выиграли восемь матчей, хорошо играли против сильных команд. Но это в прошлом, мы сделали хорошую работу, теперь мы хотим добиться большего, должны сделать еще два шага, чтобы добиться той цели, которая перед нами стоит на этом чемпионате мира, - сказал Мартин. - Очень рады, что вышли в полуфинал, игра получилась легкой, потому что Испания играла под гораздо большим давлением, чем мы. Мы упорно тренировались перед этим матчем, здорово сыграли в атаке". Сборная России вышла в полуфинал с первого места в группе II, таким образом россиянки встретятся в полуфинале с командой, занявшей второе место в группе I. Соперниками могут стать сборные Норвегии, Германии и Нидерландов. Капитан сборной России Анна Сень после матча с командой Испании отметила, что российские гандболистки готовы встретиться с любой командой в полуфинале.

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