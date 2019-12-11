Не расслабляться. Российские гандболистки без потерь дошли до полуфинала ЧМ

КУМАМОТО /Япония/, 11 декабря. /ТАСС/. Женская сборная России по гандболу со счетом 36:26 одержала победу над командой Испании в заключительном, третьем матче основного группового раунда чемпионата мира, который проходит в Японии. Российская команда одержала восьмую победу подряд и остается единственной командой, которая не потерпела ни одного поражения на турнире.
Во вторник и среду на арену Park Dome в Кумамото помимо обычных зрителей приехали школьники из местных учебных заведений. Болельщиков из России добралось немного, но поддержку россиянкам обеспечили японские подростки. На игру против испанок многие пришли с флагами России. Ученики одной из школ даже подготовили трогательный баннер, на котором по-русски было написано "Я поддерживаю тебя".
Счет в матче открыли испанки, но сборная России без особых проблем вырвалась вперед - 5:2 к шестой минуте встречи. Пропустив пять безответных мячей, тренерский штаб испанок взял тайм-аут, хотя изменить ситуацию это не помогло. После паузы соперницы провели несколько удачных атак, но к 18-й минуте превосходство российских гандболисток было уже двукратным - 12:6. Очень надежно сыграла голкипер российской команды Анна Седойкина, несмотря на неприятный инцидент - на 16-й минуте мяч попал попал в лицо российскому вратарю, но Седойкина продолжила игру.
К шестой минуте второго периода испанки сумели забросить лишь два мяча, а вот отрыв российской сборной только рос. Во второй половине тайма Анастасия Лагина сменила в воротах Седойкину, на счету которой к этому времени уже было 18 сейвов. Заброшенными мячами в ворота сборной Испании отметились почти все российские гандболистки, включая вратарей, самой результативной в составе сборной стала Ярослава Фролова, на ее счету 9 голов. Приз лучшему игроку встречи получила Анна Седойкина, награду вручал бывший тренер сборной России, вице-президент Федерации гандбола России Евгений Трефилов.
Россиянки победили во всех матчах предварительного и основного групповых этапов турнира. Были обыграны сборные Китая (26:11), Аргентины (35:22), Демократической Республики Конго (34:13), Японии (33:23), Швеции (30:22), Румынии (27:18), Черногории (35:28) и Испании. После игры с черногорками сборная России досрочно вышла в полуфинал.
Построже на тренировках
Трефилов, под руководством которого сборная выиграла золотые медали Олимпийских игр 2016 года, подчеркнул, что на данном этапе спортсменкам важно не расслабляться и продолжать упорные тренировки.
"Главное, чтобы не расслабились сейчас. Учебно-тренировочный процесс не должен нарушаться, дисциплина, просмотры - все как обычно, убирать ничего не надо, может быть, даже построже на тренировках", - отметил Трефилов.
Главный тренер команды Амброс Мартин считает, что матч с испанками остался в прошлом, как и предыдущие победы на турнире. По его словам, российские гандболистки намерены добиться большего и серьезно настроены на два заключительных матча.
"Мы знаем, зачем мы здесь, осознаем, что мы выиграли восемь матчей, хорошо играли против сильных команд. Но это в прошлом, мы сделали хорошую работу, теперь мы хотим добиться большего, должны сделать еще два шага, чтобы добиться той цели, которая перед нами стоит на этом чемпионате мира, - сказал Мартин. - Очень рады, что вышли в полуфинал, игра получилась легкой, потому что Испания играла под гораздо большим давлением, чем мы. Мы упорно тренировались перед этим матчем, здорово сыграли в атаке".
Сборная России вышла в полуфинал с первого места в группе II, таким образом россиянки встретятся в полуфинале с командой, занявшей второе место в группе I. Соперниками могут стать сборные Норвегии, Германии и Нидерландов. Капитан сборной России Анна Сень после матча с командой Испании отметила, что российские гандболистки готовы встретиться с любой командой в полуфинале.
"До этого чемпионата мира я боялась только француженок, хотя даже не боялась, а просто считала, что после чемпионата Европы нам будет тяжело с ними играть. Сейчас я не боюсь никого, у нас восемь побед в восьми матчах, это очень круто, - отметила гандболистка. - Иногда ругаю себя и команду за то, что, как мне кажется, в первом тайме мы выходим немного расслабленными, даем фору тем командам, против которых играем, а во втором тайме начинаем уже играть в свою игру. Но это и неплохо, видимо, у нас есть хороший запас прочности и физических кондиций, надеюсь, нам всего хватит".
Два шага
Российской команде на чемпионате мира в Японии осталось провести две игры. Полуфиналы турнира состоятся 13 декабря, 15 декабря будут разыграны медали мирового первенства.
На предварительном групповом этапе стартовали 24 команды, которые были разделены на четыре группы. По три лучших коллектива из каждой группы вышли во второй групповой этап, где были разделены на две группы (в группе I играют команды из групп А и В, в группе II - команды из групп С и D). По две лучшие команды из каждой группы на втором групповом этапе выйдут в полуфинал, победитель турнира получит путевку на Олимпийские игры - 2020 в Токио.
Чемпионат мира является первым крупным турниром для сборной России под руководством испанца Мартина, в августе 51-летний специалист сменил на посту Трефилова. С Трефиловым женская сборная России четырежды стала чемпионом мира (2001, 2005, 2007, 2009) и завоевала золотые медали Олимпиады. На мировом первенстве в 2017 году россиянки заняли пятое место, действующим чемпионом мира и Европы является сборная Франции, которая не смогла пробиться в основной групповой этап текущего турнира.
Чемпионат мира завершится 15 декабря.