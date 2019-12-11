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Чернышенко: КХЛ не видит смысла в проведении матчей НХЛ в России

Ранее сообщалось, что "Вашингтон" заинтересован в проведении матча чемпионата НХЛ в России в ближайшие два года

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) не видит смысла в организации проведения в России матчей Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Такое мнение журналистам по итогам заседания совета руководителей КХЛ высказал президент лиги Дмитрий Чернышенко.

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В конце ноября американская газета Washington Post сообщила о том, что "Вашингтон" заявил о желании провести в России один из матчей регулярного чемпионата НХЛ в ближайшие два года.

"По поводу матчей НХЛ, мы не понимаем, зачем это нам нужно. Здесь речь о популяризации их соревнований, монетизации прав на показ их матчей. Посмотрим, может, нам активно надо будет рассказывать о наших планах о проведении матчей за рубежом", - сказал Чернышенко.

В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ было проведено три матча в Европе: в Праге сыграли "Филадельфия" и "Чикаго" (4:3), а в Стокгольме две игры провели "Тампа" и "Баффало" (3:2, 5:3). В следующем сезоне также планируется проведение трех матчей в Европе: в Праге сыграют "Бостон" и "Нэшвилл", а в Хельсинки две игры проведут "Колорадо" и "Коламбус". В России матчи регулярного чемпионата НХЛ никогда не проводились.

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