Чернышенко: КХЛ не видит смысла в проведении матчей НХЛ в России

В конце ноября американская газета Washington Post сообщила о том, что "Вашингтон" заявил о желании провести в России один из матчей регулярного чемпионата НХЛ в ближайшие два года.

"По поводу матчей НХЛ, мы не понимаем, зачем это нам нужно. Здесь речь о популяризации их соревнований, монетизации прав на показ их матчей. Посмотрим, может, нам активно надо будет рассказывать о наших планах о проведении матчей за рубежом", - сказал Чернышенко.

В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ было проведено три матча в Европе: в Праге сыграли "Филадельфия" и "Чикаго" (4:3), а в Стокгольме две игры провели "Тампа" и "Баффало" (3:2, 5:3). В следующем сезоне также планируется проведение трех матчей в Европе: в Праге сыграют "Бостон" и "Нэшвилл", а в Хельсинки две игры проведут "Колорадо" и "Коламбус". В России матчи регулярного чемпионата НХЛ никогда не проводились.