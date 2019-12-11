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КХЛ

Чернышенко: клубы КХЛ "Амур" и "Сочи" имеют финансовые задолженности

"Адмирал" имеет финансовые задолженности перед сотрудниками за прошлые годы

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) хабаровский "Амур" и "Сочи" на данный момент имеют задолженности по зарплате. Об этом на пресс-конференции сообщил президент КХЛ Дмитрий Чернышенко.

Перед началом сезона Чернышенко заявил о том, что ни один из клубов долгов не имеет.

"Есть два клуба, у которых есть задолженность, - это "Амур" и "Сочи". Клубы это понимают и погашают задолженность. С Хабаровском ситуация тревожная, губернатор намерен лично решить финансовый вопрос. Мы пока не видим, как этот вопрос будет решен, но должно быть все нормально", - отметил Чернышенко.

"Адмирал" имеет финансовые задолженности перед сотрудниками за прошлые годы. "С "Адмиралом" история изменилась, деньги на полную сумму контрактов игроков лежат на счете. Какая-то сумма выплачена уже", - пояснил Чернышенко.

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Чернышенко, Дмитрий Николаевич
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