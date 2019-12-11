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Лига Европы

ФК "Краснодар" вылетел в Испанию на матч Лиги Европы с "Хетафе" с девятичасовой задержкой

Игра пройдет в четверг, начало - 20:55 мск

КРАСНОДАР, 11 декабря. /ТАСС/. Футболисты "Краснодара" вылетели в Мадрид на матч группового этапа Лиги Европы с "Хетафе" из Анапы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе футбольного клуба.

Ранее пресс-служба клуба сообщила, что команда вылетит в Мадрид из аэропорта Анапы, поскольку в Краснодаре сильный туман. Из-за этого было задержано более 10 рейсов. Также семь рейсов были направлены на запасные аэропорты, а три - отменены.

"Вылетели [в Мадрид] из аэропорта Анапы", - сообщили ТАСС в пресс-службе клуба, отметив, что задержка рейса составила 9 часов. "Краснодар" должен был вылететь в Мадрид утром. Из-за переноса рейса команда провела дополнительную тренировку.

Матч "Хетафе" - "Краснодар" пройдет в четверг, начало - 20:55 мск.

После пяти матчей "Краснодар" занимает третье место в турнирной таблице группы C, набрав девять очков в пяти матчах. Лидирует швейцарский "Базель", который ранее гарантировал себе выход в плей-офф Лиги Европы (10 очков), вторым идет "Хетафе" (9), на последней строчке располагается "Трабзонспор" (1). Для выхода в плей-офф российскому клубу нужно одержать победу над "Хетафе".

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