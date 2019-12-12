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НХЛ

Арбитра госпитализировали после силового приема Овечкина в матче НХЛ

Российский форвард случайно врезался в судью, отбирая шайбу
Александр Овечкин AP Photo/Nick Wass
Описание
Александр Овечкин
© AP Photo/Nick Wass

ТАСС, 12 декабря. Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин случайно применил силовой прием против арбитра Джона Макайзека в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Бостона" (3:2).

Инцидент произошел на 56-й минуте встречи. Овечкин пытался отобрать шайбу у игрока "Бостона", который находился в углу площадки, но на пути россиянина оказался Макайзек. После столкновения арбитр оказался на льду, а Овечкин продолжил игру. Позднее обозреватель официального сайта НХЛ Том Гулитти сообщил, что Макайзек был отправлен в больницу на обследование.

' SPORTSNET'

Овечкин во второй раз в сезоне нанес травму арбитру. В ноябре в домашнем матче с "Рейнджерс" капитан "Вашингтона" при выбросе из своей зоны попал шайбой в судью: игровой снаряд, летевший вдоль борта, отрикошетил от стекла и попал в лицо арбитру. Ему была оказана помощь, после чего он продолжил работу на матче.

Овечкин является одним из лидеров "Вашингтона" по среднему количеству силовых приемов. Форвард в составе "Вашингтона" стал обладателем Кубка Стэнли в сезоне-2017/18. В текущем сезоне 34-летний россиянин набрал 33 (21 шайба + 12 передач) очка в 33 матчах. Со сборной России он трижды выигрывал чемпионаты мира, также в его активе две серебряные и четыре бронзовые награды мировых первенств.

"Вашингтон" лидирует в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 51 очко в 33 матчах. В следующем матче столичный клуб на выезде сыграет с "Тампой" 15 декабря.

Теги
Овечкин, Александр Михайлович
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