Фазель: IIHF хочет приблизиться к НХЛ по трактовкам правил

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Международная федерация хоккея (IIHF) в ближайшие годы будет стремиться к трактовкам правил, которые применяются в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом на Международном хоккейном форуме в Москве рассказал президент IIHF Рене Фазель.

Начиная с 2020 года чемпионаты мира по хоккею будут проходить на площадках канадского размера (60 на 26 метров), тогда как ранее мировые первенства проводились на европейских площадках (60 на 30 метров).

"Если говорить о футболе, то там единые правила. У нас одна игра, и должны быть одни правила. А у нас все лиги играют по разным правилам, это большой конфуз, что, например, российский судья не может поехать в Швецию или Швейцарию, потому что там другие нюансы. И потом эти судьи из разных стран работают на чемпионате мира", - отметил Фазель.

"Мы хотим приблизиться по правилам к НХЛ. Мы уже решили играть на маленьких площадках, это другой хоккей, более интересный. Нам нужно решить, как трактовать атаку игрока, не владеющего шайбой, правила вбрасывания, в каких моментах использовать видеоповторы", - добавил глава IIHF.

Чемпионат мира 2020 года пройдет с 8 по 24 мая в Швейцарии.