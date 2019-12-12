Главный судья КХЛ: правила лиги будут максимально близкими к североамериканским

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Трактовки правил Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в самое ближайшее время будут полностью совпадать с нюансами в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом на Международном хоккейном форуме рассказал главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов.

В нынешнем сезоне команды КХЛ используют разные размеры площадки - европейскую (60 на 30 метров), финскую (60 на 28 метров) и канадскую (60 на 26 метров). Начиная со следующего сезона площадки европейских размеров использоваться не будут.

"У нас сейчас практически все правила как в НХЛ. Отличаются пять-шесть нюансов. В самое ближайшее время мы придем к таким же правилам, они будут едиными", - сказал Анисимов.

Перед началом сезона-2019/20 в КХЛ изменения в правилах коснулись игры вратарей, также изменились трактовки определения положения вне игры и помех вратарю.