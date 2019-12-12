СКА выменял хоккеиста Аалтонена у "Витязя"

ТАСС, 12 декабря. Петербургский клуб СКА выменял финского нападающего Миро Аалтонена у подмосковного "Витязя" в обмен на права на шведского форварда Понтуса Оберга, который сейчас выступает в системе клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Торонто". Об этом сообщает пресс-служба СКА.

Контракт с 26-летним Аалтоненом рассчитан до конца сезона.

В октябре СКА обменял голкипера Петра Кочеткова и нападающего Алексея Бывальцева в "Витязь" на вратаря Александра Самонова и форварда Артема Швеца-Рогового.

Аалтонен выступал за "Витязь" в сезоне-2016/17 и с прошлого сезона, он провел 162 матчей в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) и набрал 110 очков (47 шайб + 63 передачи). В текущем сезоне форвард сыграл 34 матча и набрал 24 (9+15) очка. В сезоне-2017/18 Аалтонен играл за клуб фарм-клуб "Торонто" в Американской хоккейной лиге (AHL). Финн был выбран "Анахаймом" в шестом раунде под общим 177-м номером на драфте НХЛ 2013 года.

СКА лидирует в турнирной таблице Западной конференции, набрав 52 очка в 37 матчах. В следующем матче СКА примет череповецкую "Северсталь" 17 декабря.