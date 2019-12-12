Нурмагомедов начнет усиленную подготовку за 100 дней до боя с Фергюсоном

КРАСНОДАР, 12 декабря. /ТАСС/. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов начнет усиленную подготовку к бою против американца Тони Фергюсона за 100 дней до поединка. Об этом Нурмагомедов заявил на пресс-конференции.

"Чтобы распределить равномерно нагрузки, мы начнем с января 100 дней усиленных тренировок", - сказал Нурмагомедов.

Бой Нурмагомедова и Фергюсона запланирован на 18 апреля 2020 года в рамках турнира UFC в Нью-Йорке. Бойцы уже несколько раз в прошлом должны были встретиться друг с другом, однако поединок отменялся по разным причинам.

В активе 31-летнего Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах. На счету 35-летнего Фергюсона 25 побед и три поражения.