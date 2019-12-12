Церемония открытия зимних Сурдлимпийских игр прошла в итальянском Сондрио

ТАСС, 12 декабря. Церемония открытия XIX зимних Сурдлимпийских игр прошла в четверг в итальянском Сондрио. Соревнования, которые завершатся 21 декабря, пройдут в четырех итальянских городах - Мадезимо, Кьявенна, Сондрио и Санта-Катерина-Вальфурва.

Спортсмены с нарушениями слуха разыграют 35 комплектов наград в лыжных гонках, горнолыжном спорте, сноуборде, керлинге, хоккее и новом виде для зимней Сурдлимпиады - шахматах. Церемония закрытия соревнований пройдет 21 декабря в Кьявенне.

11 декабря уже прошли первые матчи по керлингу - мужская сборная России обыграла команду Канады (11:2), женская - сборную Венгрии (5:4). В общей сложности сборная России будет представлена на Играх 78 атлетами, всего в состав делегации вошли 137 человек. Торжественные проводы команды в Италию прошли 29 ноября в Зале славы Музея Победы на Поклонной горе.

В зимней Сурдлимпиаде 2015 года, которая проходила в Ханты-Мансийске, приняли участие 75 россиян. В общей сложности в Играх-2015 приняли участие 336 атлетов из 27 стран, на соревнованиях в Италии выступят 600 атлетов из 33 стран мира.

Сурдлимпийские игры - спортивные соревнования для людей с нарушением слуха, проводятся под эгидой Международного комитета спорта глухих. В Сурдлимпиадах могут принимать участие спортсмены с потерей слуха не менее 55 децибел на лучше слышащее ухо. Во время соревнований участникам запрещено использовать слуховые аппараты и специальные имплантаты.