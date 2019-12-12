Рапиристка Инна Дериглазова признана лучшей российской спортсменкой 2019 года

Фехтовальщица была признана лучшей спортсменкой года. На чемпионате мира 2019 года Дериглазова завоевала две золотые медали - в личном и командном турнирах.

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка и шестикратная чемпионка мира по фехтованию на рапирах Инна Дериглазова стала лауреатом Национальной спортивной премии в номинации "Гордость России". Об этом было объявлено на торжественной церемонии, которая проходит в Москве в Театре мюзикла.

"Я очень благодарна всем, кто болел, переживал, голосовал за меня, это очень значимая награда для меня, - сказала Дериглазова. - Хочется поблагодарить личного тренера, без которого не было бы ни одного моего результата. Желаю вам прекрасного вечера".

Чемпион мира в плавании на 200 метров брассом Антон Чупков был признан лучшим спортсменом года. Чупков на чемпионате мира по водным видам спорта 2019 года завоевал золотую медаль на дистанции 200 метров брассом и стал бронзовым призером в комбинированной эстафете 4х100 метров.

"Большая честь - стать спортсменом года в самой великой и большой стране, - сказал Чупков. - Большая заслуга моего тренера, он здесь в зале. Год был тяжелый - много побед, но дальше будет еще больше. Будем стараться, и успехов нашим спортсменам, новых побед и новых рекордов".

Ежегодная Национальная спортивная премия была учреждена в 2010 году и проводится в целях стимулирования профессиональной деятельности спортсменов, тренеров и специалистов в области физической культуры и спорта. Экспертный совет определяет лауреатов премии с учетом итогов народного голосования.