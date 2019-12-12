Аггар покинула комиссию атлетов WADA, сочтя санкции против российского спорта слабыми

ТАСС, 12 декабря. Бронзовый призер Паралимпийских игр 2008 года британка Вики Аггар заявила о выходе из состава комиссии спортсменов Всемирного антидопингового агентства (WADA) в связи с тем, что исполком организации не поддержал призыв комиссии ужесточить наказание для российских спортсменов. Заявление Аггар опубликовал журналист Би-би-си Дэн Роан на своей странице в Twitter.
9 декабря исполком WADA единогласно принял решение лишить соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Это приведет к санкциям в отношении российского спорта: Россия лишится права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом.
За два дня до оглашения вердикта исполкома WADA комиссия спортсменов выпустила заявление, в котором призвала к полному запрету на участие в международных соревнованиях для российских спортсменов. После объявления решения WADA председатель комиссии Бекки Скотт, традиционно критически настроенная по отношению к российскому спорту, назвала санкции недостаточно жесткими. Ранее британское издание Times сообщило, что комиссия обсуждала возможность подачи иска в Спортивный арбитражный суд (CAS) с требованием принять более жесткие меры.
BREAKING: British former Paralympian Vicki Aggar has resigned from the WADA Athlete Committee over its refusal to issue Russia with a blanket ban for tampering with lab data. Statement here: pic.twitter.com/L0utLQXbPP— Dan Roan (@danroan) December 12, 2019
"Сегодня я приняла решение, которое намечалось уже долгое время, решение, в котором я уверена, но о котором думаю с грустью и сожалением. Сегодня я покидаю комиссию спортсменов WADA. События последних двух лет основательно пошатнули мою веру в организацию, целям которой я изначально служила, поддерживая целостность спорта и защищая чистых атлетов на пути к их мечте. Последним ударом по атлетам было решение WADA проигнорировать призывы комиссии спортсменов о полном отстранении России от Олимпийских и Паралимпийских игр, несмотря на обещание применить самые жестокие санкции, если будут доказаны манипуляции с данными московской лаборатории", - написала Аггар.
Комиссия атлетов WADA состоит из бывших спортсменов, большинство из которых являются медалистами Олимпийских игр и чемпионатов мира. Комиссия является совещательным органом, ее председатель входит в исполнительный комитет WADA.