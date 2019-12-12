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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Аггар покинула комиссию атлетов WADA, сочтя санкции против российского спорта слабыми

Бронзовый призер Паралимпийских игр 2008 года заявила, что события последних двух лет основательно пошатнули ее веру в организацию

ТАСС, 12 декабря. Бронзовый призер Паралимпийских игр 2008 года британка Вики Аггар заявила о выходе из состава комиссии спортсменов Всемирного антидопингового агентства (WADA) в связи с тем, что исполком организации не поддержал призыв комиссии ужесточить наказание для российских спортсменов. Заявление Аггар опубликовал журналист Би-би-си Дэн Роан на своей странице в Twitter.

9 декабря исполком WADA единогласно принял решение лишить соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Это приведет к санкциям в отношении российского спорта: Россия лишится права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом.

За два дня до оглашения вердикта исполкома WADA комиссия спортсменов выпустила заявление, в котором призвала к полному запрету на участие в международных соревнованиях для российских спортсменов. После объявления решения WADA председатель комиссии Бекки Скотт, традиционно критически настроенная по отношению к российскому спорту, назвала санкции недостаточно жесткими. Ранее британское издание Times сообщило, что комиссия обсуждала возможность подачи иска в Спортивный арбитражный суд (CAS) с требованием принять более жесткие меры.

"Сегодня я приняла решение, которое намечалось уже долгое время, решение, в котором я уверена, но о котором думаю с грустью и сожалением. Сегодня я покидаю комиссию спортсменов WADA. События последних двух лет основательно пошатнули мою веру в организацию, целям которой я изначально служила, поддерживая целостность спорта и защищая чистых атлетов на пути к их мечте. Последним ударом по атлетам было решение WADA проигнорировать призывы комиссии спортсменов о полном отстранении России от Олимпийских и Паралимпийских игр, несмотря на обещание применить самые жестокие санкции, если будут доказаны манипуляции с данными московской лаборатории", - написала Аггар.

Комиссия атлетов WADA состоит из бывших спортсменов, большинство из которых являются медалистами Олимпийских игр и чемпионатов мира. Комиссия является совещательным органом, ее председатель входит в исполнительный комитет WADA.

Теги
ВеликобританияРоссияВопрос участия россиян в международных соревнованиях
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