Фомина: голландки на чемпионате мира показывают скоростной гандбол с быстрыми передачами

КУМАМОТО /Япония/, 13 декабря. /ТАСС/. Женская сборная Нидерландов по гандболу на чемпионате мира в Японии показывает скоростной гандбол с быстрыми передачами, но их результаты при этом не очень стабильные. Такое мнение ТАСС в пятницу высказала игрок российской национальной команды Ольга Фомина.

Полуфинальная игра между сборными России и Нидерландов пройдет 13 декабря, начало - 11:30 мск. В другом полуфинале встретятся команды Испании и Норвегии.

"У сборной Нидерландов скандинавский стиль игры - скоростной гандбол, быстрые передачи, хорошие броски сзади, но, как мне кажется, на этом чемпионате они играют не очень стабильно. У них были хорошие игры, потом стало чуть хуже, возможно, в этом наш плюс. У голландок случались тяжелые матчи, когда играли мяч в мяч, им приходилось где-то вырывать, где-то они проигрывали. Надеюсь, что у нас запас прочности больше", - сказала Фомина.

Партнер Фоминой по команде Анна Вяхирева отметила, что голландская сборная не стала неожиданным соперником для команды в полуфинале. "Предполагали, что будет именно такой расклад в их группе. Никаких особенных эмоций не испытали, когда узнали, что в полуфинале сыграем с голландками, были готовы", - сказала Вяхирева.

Чемпионат мира является первым крупным турниром для сборной России под руководством испанца Амброса Мартина, в августе 51-летний специалист сменил на посту главного тренера Евгения Трефилова. С Трефиловым женская сборная России четырежды стала чемпионом мира (2001, 2005, 2007, 2009) и завоевала золотые медали Олимпиады 2016 года. На мировом первенстве в 2017 году россиянки заняли пятое место, действующим чемпионом мира и Европы является сборная Франции, которая не смогла пробиться в основной групповой этап текущего турнира. Чемпионат мира завершится 15 декабря.