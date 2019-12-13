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Женский ЧМ по гандболу

Российские гандболистки проиграли команде Нидерландов в полуфинале чемпионата мира

Встреча завершилась со счетом 33:32 в пользу голландок
Описание
© EPA-EFE/HIROSHI YAMAMURA

КУМАМОТО /Япония/, 13 декабря. /ТАСС/. Женская сборная России уступила команде Нидерландов со счетом 32:33 в полуфинальном матче чемпионата мира по гандболу.

Самой результативным игроком встречи стала россиянка Анна Вяхирева, забившая 11 голов.

Сборная России вышла в полуфинал, одержав победы во всех восьми матчах предварительного и основного раундов турнира. Нидерландки выиграли пять из восьми встреч. В другом полуфинале сыграют сборные Норвегии и Испании, начало матча - 14:30 мск. Финал и матч за третье место пройдут 15 декабря.

Россиянки четырежды выигрывали чемпионат мира (2001, 2005, 2007, 2009), а также Олимпийские игры 2016 года. Сборная Нидерландов является серебряным (2015) и бронзовым (2017) призером чемпионатов мира. На мировом первенстве в 2017 году россиянки заняли пятое место, действующим чемпионом мира и Европы является сборная Франции, которая не смогла пробиться в основной групповой этап текущего турнира.

Победитель чемпионата мира получит путевку на Олимпийские игры - 2020. Сборная России примет участие в олимпийском квалификационном турнире, который пройдет весной.

Теги
Женский ЧМ по гандболу
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