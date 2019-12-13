Манагарова: российским гандболисткам не хватило удачи в полуфинале ЧМ

КУМАМОТО /Япония/, 13 декабря. /ТАСС/. Женской сборной России по гандболу не хватило удачи в полуфинальном матче чемпионата мира с командой Нидерландов. Такое мнение журналистам высказала гандболистка сборной России Юлия Манагарова.

В пятницу россиянки уступили сборной Нидерландов со счетом 32:33.

"Очень много голов пропустили и забили, столько же было ошибок, обе команды хотели выиграть. Немного не хватило то ли удачи, то ли наработок. Было очень сложно, практически все голы были сзади, с углов нам забили два-три гола, будем анализировать игру. Нас разорвали сегодня дальние броски, [Эставана] Польман и [Лоис] Аббинг были сегодня великолепны, забили по восемь-девять голов", - отметила Манагарова.

"Была своя тактика, как играть, но не все получалось сегодня. Не получались быстрые переходы, почти каждая атака была голевой и быстрые переходы были только до центра и все. Играли в центр, края бросили два-три раза", - добавила гандболистка.

В матче за третье место сборная России 15 декабря сыграет с проигравшим в полуфинале между командами Испании и Норвегии.