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Женский ЧМ по гандболу

Манагарова: российским гандболисткам не хватило удачи в полуфинале ЧМ

россиянки в полуфинале уступили голландкам со счетом 32:33

КУМАМОТО /Япония/, 13 декабря. /ТАСС/. Женской сборной России по гандболу не хватило удачи в полуфинальном матче чемпионата мира с командой Нидерландов. Такое мнение журналистам высказала гандболистка сборной России Юлия Манагарова.

В пятницу россиянки уступили сборной Нидерландов со счетом 32:33.

"Очень много голов пропустили и забили, столько же было ошибок, обе команды хотели выиграть. Немного не хватило то ли удачи, то ли наработок. Было очень сложно, практически все голы были сзади, с углов нам забили два-три гола, будем анализировать игру. Нас разорвали сегодня дальние броски, [Эставана] Польман и [Лоис] Аббинг были сегодня великолепны, забили по восемь-девять голов", - отметила Манагарова.

"Была своя тактика, как играть, но не все получалось сегодня. Не получались быстрые переходы, почти каждая атака была голевой и быстрые переходы были только до центра и все. Играли в центр, края бросили два-три раза", - добавила гандболистка.

В матче за третье место сборная России 15 декабря сыграет с проигравшим в полуфинале между командами Испании и Норвегии.

Теги
Женский ЧМ по гандболу
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Женский ЧМ по гандболу
Неудача в пятницу 13-го. Российские гандболистки проиграли в полуфинале ЧМ
Россиянки проиграли голландкам со счетом 32:33
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