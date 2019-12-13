Вяхирева: российские гандболистки в матче ЧМ с голландками не справились с игрой в защите

КУМАМОТО /Япония/, 13 декабря. /ТАСС/. Женская сборная России по гандболу в полуфинальном матче чемпионата мира против команды Нидерландов не справилась с игрой в защите. Такое мнение журналистам в пятницу высказала игрок российской команды Анна Вяхирева.

Россиянки уступили сборной Нидерландов со счетом 32:33. В воскресенье сборная России сыграет в матче за третье место с проигравшим в полуфинальной встрече между командами Норвегии и Испании.

"Готовились, старались закрыть именно заднюю линию, сложно сказать, что пошло не так. Было такое чувство, что у голландок сегодня залетало все, это спорт, наверно, удача сегодня была на их стороне. Не справились в защите, грустно, но факт, не знаю, с чем это связано. Много пропускали, из-за этого не удалось создать быстрые атаки. Все у нас и до этого исходило от защиты, а сегодня вот не получилось", - сказала Вяхирева

"Будем бороться дальше, бронзовая медаль - тоже медаль. Уезжать отсюда с пустыми руками не хочется. Да, сейчас мы морально подавлены, но это спорт, мы все профессионалы и должны справиться, настроиться на следующую игру, доказать", - добавила спортсменка.

Чемпионат мира является первым крупным турниром для сборной России под руководством испанца Амброса Мартина, в августе 51-летний специалист сменил на посту главного тренера Евгения Трефилова. С Трефиловым женская сборная России четырежды стала чемпионом мира (2001, 2005, 2007, 2009) и завоевала золотые медали Олимпиады 2016 года. На мировом первенстве в 2017 году россиянки заняли пятое место, действующим чемпионом мира и Европы является сборная Франции, которая не смогла пробиться в основной групповой этап текущего турнира.