{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Женский ЧМ по гандболу

Вяхирева: российские гандболистки в матче ЧМ с голландками не справились с игрой в защите

россиянки уступили голландкам в полуфинале со счетом 32:33

КУМАМОТО /Япония/, 13 декабря. /ТАСС/. Женская сборная России по гандболу в полуфинальном матче чемпионата мира против команды Нидерландов не справилась с игрой в защите. Такое мнение журналистам в пятницу высказала игрок российской команды Анна Вяхирева.

Россиянки уступили сборной Нидерландов со счетом 32:33. В воскресенье сборная России сыграет в матче за третье место с проигравшим в полуфинальной встрече между командами Норвегии и Испании.

"Готовились, старались закрыть именно заднюю линию, сложно сказать, что пошло не так. Было такое чувство, что у голландок сегодня залетало все, это спорт, наверно, удача сегодня была на их стороне. Не справились в защите, грустно, но факт, не знаю, с чем это связано. Много пропускали, из-за этого не удалось создать быстрые атаки. Все у нас и до этого исходило от защиты, а сегодня вот не получилось", - сказала Вяхирева

"Будем бороться дальше, бронзовая медаль - тоже медаль. Уезжать отсюда с пустыми руками не хочется. Да, сейчас мы морально подавлены, но это спорт, мы все профессионалы и должны справиться, настроиться на следующую игру, доказать", - добавила спортсменка.

Чемпионат мира является первым крупным турниром для сборной России под руководством испанца Амброса Мартина, в августе 51-летний специалист сменил на посту главного тренера Евгения Трефилова. С Трефиловым женская сборная России четырежды стала чемпионом мира (2001, 2005, 2007, 2009) и завоевала золотые медали Олимпиады 2016 года. На мировом первенстве в 2017 году россиянки заняли пятое место, действующим чемпионом мира и Европы является сборная Франции, которая не смогла пробиться в основной групповой этап текущего турнира.

Теги
Женский ЧМ по гандболу
Реклама на ТАСС
Кубок мира по биатлону
Россиянка Миронова стала третьей в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене
Победу одержала итальянка Доротея Вирер, второе место заняла норвежка Ингрид Тандревольд
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС